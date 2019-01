Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", consilierul președintelui Republicii Moldova in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, a vorbit despre prioritațile anului 2019 in sistemul educațional.

- AZn cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", consilierul preE™edintelui Republicii Moldova A®n domeniul educaE›iei, culturii E™i cercetAƒrii, Corneliu Popovici, a declarat cAƒ problemele demografice au un impact negativ asupra sistemului de A®nvAƒE›AƒmA¢nt din E›ara noastrAƒ.

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", consilierul președintelui Republicii Moldova in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, a declarat ca problemele demografice au un impact negativ asupra sistemului de invațamant din țara noastra.

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", consilierul președintelui Republicii Moldova in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, a vorbit despre realizarile anului 2018 din sistemul educațional.

- Taxiurile care vor circula fara aparate de taxare vor ramâne fara placuțe de înmatriculare timp de 6 luni, începând cu 11 ianuarie 2019, Masura este prevazuta de modificarile la Codul contravențional și la Codul transporturilor rutiere, publicate în Monitorul Oficial.…

- Planurile serviciilor speciale straine, care incercau sa deturneze parcursul european al Republicii Moldova cu mainile lui Veaceslav Platon, au fost zadarnicite de catre liderul PDM, Vlad Plahotniuc.

- Biblioteca NaE›ionalAƒ a Republicii Moldova organizeazAƒ A®n perioada 5-10 noiembrie 2018 "Zilele E˜tiinE›ei", ediE›ia IaE“a. Invitata emisiunii "Sputnik Matinal", directoarea Bibliotecii NaE›ionale, Elena Pintilei, a oferit mai multe detalii despre desfAƒE™urarea acestui eveniment.

- Biblioteca Naționala a Republicii Moldova organizeaza in perioada 5-10 noiembrie 2018 "Zilele Științei", ediția I–a. Invitata emisiunii "Sputnik Matinal", directoarea Bibliotecii Naționale, Elena Pintilei, a oferit mai multe detalii despre desfașurarea acestui eveniment.