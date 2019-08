Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CSU Craiova, Corneliu Papura, a declarat joi seara, dupa meciul de pe teren propriu cu Honved, marcat de incidente, ca oaspetii s-au rezumat la a se apara si ca adversara din urma cu patru zile din Liga I, Chindia Targoviste, este o formatie mult mai buna, potrivit News.ro. Acesta…

- Oficiali din Israel au depus eforturi susținute pentru a convinge Washingtonul sa excluda Turcia din programul avionului invizibil pe radar F-35, aparent in incercarea de a-și conserva avantajul militar in regiune, informeaza cotidianul Times of Israel, citand postul Channel 12, potrivit Mediafax.In…

- O nava militara chineza a intrat in coliziune cu un vas comercial taiwanez, anunta Paza de Coasta din Taiwan, citata de agentia Bloomberg si de publicatia The Straits Times, potrivit Mediafax.Citește și: Noi dezvaluiri facute de unchiul Alexandrei! ‘A fost amantul unei judecatoare’ Coliziunea…

- Asociația Romana a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare (ARPID) a oferit un comunicat de presa in care a anunțat ca fostul capitan al naționalei de fotbal a Romaniei, Cristian Chivu, susține campania "Pacient, caut donator! De plasma!", potrivit Mediafax.Aceasta campanie este destinata conștientizarii…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia sa sa fie mai inspirata in atac in meciul retur cu Honved Budapesta, din preliminariile Ligii Europa, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Reclama halucinanta:…

- Antrenprul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Chindia Targoviste este important din toate punctele de vedere si ca oltenii au mare nevoie de victorie.

- Comisia de Disciplina a FRF a amanat pentru saptamana viitoarea judecarea incidentelor de la meciul FC Viitorul - Dinamo, scor 5-0, din prima etapa a Ligii I, informeaza lpf.ro. Tehnicianul echipei Gaz Metan Medias Edward Iordanescu a fost suspendat doua jocuri si a primit o penalitate…

- Tehnicianul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a fost dezamagit de rezultatul meciului cu FC Viitorul și urmarile lui, mai precis ratarea podiumului. L-a criticat pe Ferreira pentru gestul de la eliminare și a anunțat ca in zilele urmatoare se vor ...