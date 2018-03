Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Anatol Taranu sustine ca propunerea liderului PDM, Vlad Plahotniuc, adresata opozitiei de dreapta, privind desemnarea pentru alegerile anticipate din Chisinau a unui candidat comun, nu putea fi acceptata din start de PAS, PL si PPDA. Expertul politic considera ca democratii urmaresc…

- Andrei Nastase nu vede nici o problema daca PAS va decide s-o înainteze pe Maia Sandu pentru șefia Primariei Chișinau. Cel puțin asta a dat de înțeles liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar în cadrul unei emisiuni TV. Și în aceste condiții, oferta…

- Candidatul PPDA la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, afirma ca principalul sau adversar in alegerile anticipate din Capitala va fi „candidatul comun al lui Plahotniuc si Dodon, Silvia Radu”.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, sustine ca guvernarea nu si-ar dori ca alegerile anticipate din Chisinau sa aiba loc, pentru ca Vlad Plahotniuc deja ar avea un primar, in persoana Silviei Radu.

- Candidatul PPDA desemnat la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, a declarat ca nu va purta negocieri cu PUN, in vederea sustinerii sale in alegeri, atat timp cat in aceasta formatiune se afla fostul ministru al Apararii Anatol Salaru.

- Ion Diacov, fostul procuror al municipiului Chișinau, spune ca liderul PPDA, Andrei Nastase, ar fi un primar bun al Capitalei. Declarația a fost facuta in studioul emisiunii Important de la TVC 21.

- Neințelegeri intre Partidul Demnitate și Adevar și Partidului Acțiune și Solidaritate. Lidera PAS, Maia Sandu, inca nu știe daca va susține candidatura lui Andrei Nastase la alegerile locale din Capitala.

- Partidul Acțiune și Solidaritate inca nu a luat o decizie in ceea ce privește alegerile locale din capitala. In cadrul unei emisiuni de la TV8, Maia Sandu a declarat ca a trimis un chestionar la 2000 de membri de partid cu opțiunile partidului.

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, i-a numit pe toti politicienii moldoveni „o apa si-un pamant”, fiind deranjata ca acestia au inceput lupta politica pentru sefia Capitalei.

- Propunerea anunțata de Vlad Plahotniuc de a susține un candidat unic al partidelor proeuropene este bine gândita tehnologic. Mai mult, democrații demonstreaza ca ei interpreteaza și trateaza cu anticipare politicul moldovenesc, iar în competiție cu opoziția intransigenta, PDM în…

- Liderul Partidului Platforma "Demnitate și Adevar" (PPDA), Andrei Nastase, s-a pripit cand si-a anunțat candidatura pentru funcția de primar general al municipiului Chișinau, iar acum formațiunea pe care o conduce "s-a pomenit in off-side", dupa anunțul lui Vlad

- Partidul Democrat a anunțat astazi ca va susține un candidat unic din partea partidelor de dreapta, la alegerile locale din Chișinau. Potrivit analistului Oazu Nantoi, decizia PD ar fi un "truc", iar Victor Ciobanu este de parere ca PD va incerca sa promoveze candidatura Silviei Radu.

- Partidul Actiune si Solidaritate, condus de catre Maia Sandu, refuza orice negocieri cu Partidul Democrat. Anuntul a fost facut dupa ce liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, a comunicat marti, 6 martie, ca formatiunea sa nu va inainta un candidat propriu in alegerile anticipate din Chisinau, dar va…

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, și-a anunțat ieri candidatura la funcția de primar al municipiului Chișinau, alegeri care ar trebuie sa aiba loc in luna mai curent. In același timp, in spațiul public se speculeaza ca alegerile locale ar putea avea loc in 2019, tot atunci…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA) este determinat sa mearga pana la capat cu candidatul propriu in alegerile locale anticipate din municipiul Chisinau. Declaratia a fost facuta de catre presedintele formatiunii, Andrei Nastase, in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8,…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca prin decizia Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), de a-l inainta pe Andrei Nastase drept candidatul formatiunii pentru alegerile anticipate din Chisinau, fara ca acestea sa fie anuntate inca, liderul…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca prin decizia Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), de a-l inainta pe Andrei Nastase drept candidatul formatiunii pentru alegerile anticipate din Chisinau, fara ca acestea sa fie anuntate inca, liderul…

- Impreuna, dar pe cont propriu. Andrei Nastase a decis sa se inscrie in cursa pentru Primaria Capitalei, fara a ajunge la un consens cu partenera sa politica Maia Sandu.Fruntasii Partidului Demnitate si Adevar, au facut anuntul astazi, in cadrul unei conferinte de presa.

- Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, urmeaza sa decida daca ii va acorda sprijin lui Andrei Nastase, in cursa electorala pentru funcția de primar, noteaza Noi.md. Liderul Platformei „DA” spune ca a discutat subiectul cu Maia Sandu, dar nu a primit, deocamdata, un raspuns in ceea ce…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Andrei Nastase, este candidatul formatiunii pentru functia de primar general in alegerile anticipate din Chisinau. Anuntul a fost facut luni, 5 martie, in cadrul unei conferinte de presa.

- In cadrul unui protest la care s-au adunat in jur de zece activisti, liderul PAS, Maia Sandu, a transmis un mesaj catre presedintii de Parlament din Georgia si Ucraina, dar si catre ceilalti oficiali veniti la Chisinau vineri, 2 martie, pentru a participa la conferinta interparlamentara de nivel inalt…

- Partidul „Acțiune și Solidaritate” își va înainta propriul candidat la funcția de primar al municipiului Chișinau. Anunțul a fost facut de catre lidera formațiunii, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni de la TVC 21, la scurt timp dupa ce despre participarea la alegerile…

- Liderul Partidului „Platforma DA", Andrei Nastase, a declarat in cadrul emisiunii „Important", ca scorul obținut de Maia Sandu la alegerile prezidențiale, reprezinta defapt adevaratul sondaj care arata scorul electoral al Platformei DA.

- In cadrul unei emisuni de la postul de televiziune TVC21, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, a anuntat ca partidul pe care il conduce va avea un candidat la alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Totodata, Nastase a menționat ca a cerut deja sprijinul celor…

- Platforma Demnitate si Adevar va avea un candidat la primaria Chisinau, daca alegerile locale anticipate din capitala vor fi organizate. Declarația a fost facuta de catre liderul PPDA, Andrei Nastase, la un post de televiziune. Acesta a lasat sa se înțeleaga și faptul ca se vede personal…

- Alegerile locale din Chisinau sunt o sansa pentru opozitia proeuropeana, democratica si antioligarhica. Aceasta declarație ii aparține liderului Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, afirma ca cel mai indicat candidat al dreptei pentru alegerile anticipate din Chisinau este reprezentantul formatiunii sale si nu exclude ca acesta ar putea fi chiar el. Potrivit opozantului, acest subiect deja s-a discutat cu cei din Partidul Actiune si Solidaritate, insa…

- Presedintele PAS, Maia Sandu, sustine ca a vorbit la Washington cu reprezentanti FMI despre coruptia si ipocrizia guvernarii de la Chisinau, iar cand a intrebat de ce programul cu FMI nu contine masuri de lupta impotriva coruptiei, dupa modelul programului FMI cu Ucraina, i s-a raspuns ca „autoritatile…

- Ministerul Finantelor de la Chisinau a publicat miercuri, 28 februarie, reactia directorului executiv al FMI in Republica Moldova, Anthony De Lannoy, cu privire la declaratiile liderului PAS, Maia Sandu, facute in contextul vizitei sale la Washington, unde a avut o intrevedere cu reprezentantii FMI.

- Ninsoarea usoara din aceasta dimineata da traficul peste cap in Capitala. Potrivit Serviciului InfoTrafic, pe mai multe strazi se circula cu dificultate.Flux majorat de transport este inregistrat in urmatoarele zone:BUIUCANI:· str. V. Lupu, direcția spre str. C.

- Actualul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, ar fi un potențial candidat al Partitului Democrat la eventualele alegeri locale din Chișinau, care au urma sa fie pe 20 mai 2018. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari in cadrul unei conferințe de presa.

- Saptamâna în care liderii Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevar au promis ca vor prezenta mecanismele de formare a listelor electorale comune s-a scurs fara ca ceva sa fie prezentat. „Singurele elemente pe care trebuie sa…

- Andrei Popov, despre Maia Sandu și Andrei Nastase: ”Mulți oamenii din societate își pun întrebari fața de capacitatea acestor politicieni de a administra procese importante” Bâlbâielile și contradicțiile publice dintre Andrei Nastase și Maia Sandu…

- Maia Sandu ar trebui sa renunțe la alianța electorala cu Andrei Nastase, care a transformat in bule de sapun totul de ce s-a apucat pana acum. De aceasta parere este liderul mișcarii Antimafie, Sergiu Mocanu. Intr-o emisiune de la TVC21, Mocanu a spus ca a sfatuit-o sa faca parteneriat cu unioniștii…

- Au anunțat ca iși unesc forțele pentru parlamentarele din toamna, dar nu se ințeleg asupra modului in care vor fi selectați candidații pe liste. Cei din Platforma DA susțin ca listele vor fi formate dupa principiul 1 la 1. De partea cealalta, Maia Sandu spune ca principiul selecției va fi altul.

- Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, evita sa spuna daca va accepta propunerea președintelui Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, care insista pe partajarea egala a candidaților pe lista. Fiind invitata la emisiunea În Profunzime, Maia Sandu a început…

- Intre Partidul Platforma „Demnitate și Adevar", condus de Andrei Nastase, și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), la carma caruia este Maia Sandu, ar fi aparut disensiuni serioase in ceea ce privește perspectiva de forma un bloc comun pentru alegerile parlamentare de anul acesta.

- Andrei Nastase o contrazice din nou pe colega lui de coaliție Maia Sandu. Liderul Partidului Demnitate și Adevar a insistat aseara, la o emisiune de la TVR Moldova, ca este gata sa formeze un bloc comun cu Partidul Acțiune și Solidaritate doar in condițiile paritații și egalitații. De asemenea, Nastase…

- Guvernul iși alunga proprii cetațeni? Consecințele atragerii muncitorilor straini / Se fac auzite tot mai multe critici dure la adresa inițiativei Guvernului privind simplificarea procedurilor de angajare în câmpul muncii a strainilor. Expertul în economie Gheorghe Costandachi se…

- La finele anului trecut, am publicat un material in care m-am referit la cinci lucruri care au surprins in politica moldoveneasca in 2017. Acolo, de rand cu surprizele furnizate de Presedintele Igor Dodon, liderii PAS si PDA, Maia Sandu si Andrei Nastase, „Partidul Nostru" si Partidul Democrat, m-am…

- Mai multe mașini au ramas blocate pe șoseaua Chișinau - Leușeni, din cauza condițiilor climatice nefavorabile create in tara.La aceasta ora, angajații poliției și SA Drumuri intreprind masuri de deblocarea a acestora.

- La aceste aplicatii, militarii rusi au exersat mai multe procedee de lansare, ghidare si manuire a sistemelor de rachete antitanc. Expertul in probleme de securitate, Rosian Vasiloi, de la Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale "Viitorul" din Chisinau, se intreaba cu aceasta ocazie "impotriva…

- Trupe din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria (GOTR) au efectuat luni un exercitiu de antrenament privind manipularea complexelor de rachete antitanc cu dirijare semiautomata, se mentioneaza într-un comunicat al Districtului Militar Vest din Federatia Rusa, citat marti de portalul…

- Întreaga schema de liberalizare, de deschidere a pieței energetice din Republica Moldova este scrisa detaliat în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana. Acordul fixeaza lista documentelor care trebuie aprobate, modul în care trebuie sa fie efectuate ulterior procesele de deschidere…

- Politicienii de la Chisinau au dus o lupta politica in 2017 nu doar in Parlament sau in strada, dar si pe Facebook. Desi presedintele Igor Dodon conduce detasat in sondaje la capitolul increderii cetatenilor, pe Facebook, seful statului se afla pe locul doi, in spatele liderului PAS, Maia Sandu.

- Președintele țarii, Igor Dodon, se bucura de cea mai mare incredere din partea cetațenilor. Aceasta arata datele Barometrului Opiniei Publice, facut public astazi. Astfel, 19,8% din respondenți au cea mai mare incredere in președintele țarii. Pe locul doi in topul politicienilor care se bucura de cea…

- Doar doua formațiuni politice ar intra în Parlament pe liste de partid în eventualitatea unor alegeri legislative anticipate, potrivit Barometrului Opiniei Publice, realizat de CBS-AXA la comanda Institutului de Politici Publice, transmite radiochisinau.md Este vorba despre PSRM…

- In timp ce 4,9% a respondenților Barometrului Opiniei Publice il cred pe Igor Dodon cel mai corupt politician, 19,8% din respondenți au cea mai mare incredere in președintele țarii. Pe locul doi in topul politicienilor care se bucura de cea mai mare incredere este Maia Sandu, cu 8,3%, urmata de Andrei…

- Comisia de la Veneția a facut public un raport in care recomanda, printre altele, autoritaților de la Chișinau sa modifice legislația pentru a permite cetațenilor din diaspora sa contribuie la finanțarea proiectelor politice din R. Moldova. Anterior, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a solicitat…

- Tot mai puțini oameni cred ca Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) poate îmbunatați situația din țara. În același timp, tot mai mulți oameni au încredere ca lucrurile pot fi schimbate în bine de Partidul Democrat din Moldova (PDM). Acest lucru rezulta din cel…