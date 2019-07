Demisia lui Eduard Harunjen din fruntea Procuraturii Generale nu rezolva sub nicio forma problema institutiei, dar aceasta este logica avand in vedere evenimentele din ultimele saptamani. De aceasta parere este comentatorul politic Corneliu Ciurea. In opinia lui, pentru actuala putere este o sarcina uriasa reformarea Procuraturii, dar pentru aceasta este nevoie de timp, transmite IPN.