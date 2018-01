Stiri pe aceeasi tema

- "Pe 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr-o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de spitalizare. As vrea sa multumesc Bunului Dumnezeu, sotiei mele Margareta si celor trei baieti de la SMURD Baru, unde eu ma aflam in momentul…

- Dupa ce am semnalat faptul ca polițiștii au dat amenzi mari in Sectorul 6, pe Strada Grințieșului, Gorjului, Militari, pentru parcare ilegala, Direcția Generala de Comunicare și Relații Publice, Sectorul 6, a transmis un punct de vedere.

- Angajați ai CNAIR care renovau un apartament din sectorul 4. Mai multi angajati ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi in timp ce participau la renovarea unui apartament din sectorul 4 din Capitala. Imbracati cu hainele de serviciu, care poarta emblema…

- Se spune ca orașul Stei din Bihor a fost proiectat la Moscova. Parte a patrimoniului totalitar sovietic sunt elementele arhitectonice ale Casei de Cultura Miron Pompiliu împrumutate de la Teatrul Balsoi si elemente din Palatul Administrativ, balconul în mod

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”. Societatea…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- "Ginerele" lui Florin Salam a avut parte de o primire incendiara, dupa ce a revenit in Romania din Spania, unde a fost ca sa vada un meci important. Catalin Visanescu i-a adus logodnicei sale un dar de cateva mii de euro, iar Betty a impartasit bucuria traita cu fanii.

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea SIBEX, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Ies la iveala informații noi despre procurorul Mircea Negulescu, cel care nu mai are nevoie de nicio prezentare in peisajul justiției din Romania. Mai exact, acesta a fost demascat la Tribunalul Prahova cum promitea favorizari in schimbul unor denunțuri compromițatoare impotriva procurorilor prahoveni…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul este de parere ca unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia Romaniei prin…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza la Craiova, prin EURES Romania, in perioada 13-14 decembrie, o selectie pentru ocuparea a 800 de posturi in domeniul agricol. Selectia se desfasoara la sediul Casei de Cultura a Studentilor din Craiova, ...

- Corul Aletheia, alcatuit din studenti, absolventi si profesori reuniti in Cercul studentesc „Aletheia", sub cupola Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera a universitatii de arte iesene a cucerit numeroase premii la concursuri deosebit de importante pentru arta corala mondiala, in tari precum…

- Soția managerului Casei de Discuri Ijac a susținut zilele astea un concert extraordinar pentru romanii stabiliți in Tel Aviv. Interpreta de muzica populara a scris, pe pagina personala de socializare, cateva cuvinte despre modul in care a fost tratata de oamenii plecați sa munceasca acolo:…

- In urma cu 99 de ani, pe 28 noiembrie 1918, in sala de marmura a Mitropoliei Ortodoxe din Cernauti, era proclamata unirea Bucovinei cu Romania de catre Consiliul National al Bucovinei, alcatuit din 74 de membri. Bucovina a fost a doua provincie...

- Casa de Cultura a Studenților Pitești organizeaza preselecție de studenți pentru a reprezenta Piteștiul la Concursul Național Studențesc ”Deșeul ca resursa”, organizat de Casa de Cultura a Studenților Sibiu. In vederea participarii va așteptam la preselecție in fiecare zi pana pe data de 26 noiembrie…

- Sectorul telecomunicatiilor din Romania este considerat esential pentru economia romaneasca, se arata intr-un raport al Consilului Concurentei care mentioneaza totodata ca piețele serviciilor de televiziune, internet fix și telefonie fixa sunt puternic concentrate intregul proces de dezabonare este…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in ultima vreme exista dificultați de comunicare cu Parlamentul, susținand ca parlamentarii sunt "oarecum paraleli" cu ce se intampla in țara. "În ultima vreme, avem oarecare dificultați de comunicare cu Parlamentul,…

- "Ma bucur ca astazi, de Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, peste tot in lume și in Romania copiii 'preiau puterea' și iși spun punctul de vedere. Cred ca ar trebui sa se intample mai des acest lucru. De ce? Pentru ca noi, adulții, vorbim mai mult pentru ziua de astazi — adica pentru prezent…

- Sambata, 18 noiembrie, a avut loc celebrul și mult așteptatul concurs internațional de frumusețe, Miss World 2017. Evenimentul, a carui prima ediție a avut loc in 1951, s-a desfașurat anul acesta la Sanya, in China, iar marea caștigatoare a trofeului Miss World 2017 și a titlului de cea mai frumoasa…

- Sectorul de start-up si antreprenoriat este modest dezvoltat in Romania, iar educatia antreprenoriala este extrem de departe, a declarat Adrian Curaj, seful Catedrei UNESCO pentru Politici in Stiinta si Inovare, SNSPA, si fost ministru al Educatiei, intr-o conferinta organizata de INACO.

- Angajatii din IT vor primi salarii mai mici cu 4% dupa mutarea contributiilor Dupa mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, IT-istii vor primi salarii cu 4% mai mici, a transmis ministrul Comunicatiilor. Calculele realizate de minister arata ca acest scenariu este posibil, întrucât…

- Preotul caterisit al bisericii din Schitul Oraseni Deal, judetul Botosani, ii acuza reprezentantii Bisericii ca au spart usile lacasului de cult si ca l-au strans de gat si tarat pe jos. In apararea preotului dat afara de Mitropolia Moldovei si Bucovinei, au sarit localnicii.

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB) il acuza pe preotul caterisit Ioan Ungureanu de la Biserica "Schimbarea la Fața a Domnului" din localitatea Schit Orașeni din comuna Cristești- județul Botoșani de obstrucționarea unei "acțiuni canonice și legale", dupa ce acesta a refuzat sa paraseasca parohia.Potrivit…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB) il acuza pe preotul caterisit Ioan Ungureanu de la Biserica "Schimbarea la Fața a Domnului" din localitatea Schit Orașeni din comuna Cristești- județul Botoșani de obstrucționarea unei "acțiuni canonice și legale", dupa ce acesta a refuzat…

- Lupul dacic, logo-ul Romaniei pentru presedintia UE. Romania a pregatit un logo pentru 2019, anul in care țara noastra va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene (UE). De altfel, Romania va deține presedinția UE la data la care se va produce BREXIT-ul . Daca Marea Britanie și Uniunea Europeana…

- "Consiliul Sindicatului Autoturisme Dacia a hotarat, in sedinta din data de 27 octombrie 2017, organizarea unui mare miting de protest la Mioveni, pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor 'Dacia', marti, 7 noiembrie 2017, incepand cu ora 12:30. Vor participa membri ai Sindicatului…

- VESTE URIAȘA pentru VALCEA: DJ 678 și DJ 678A care traverseaza comunele Budești, Galicea, Olanu, Dragoești, respectiv Mihaești, Galicea, Nicolae Balcescu și Milcoiu, asigurand legatura cu județele Olt și Argeș, VOR INTRA LA FINANȚARE cu 52 milioane euro! In sedința de Guvern din 1 noiembrie 2017, a…

- In perioada 25-30 octombrie 2017, s-a desfasurat la Iași, Cahul, Ismail și Odesa, Simpozionul internațional „Memorie istorica și spiritualitate romaneasca”, ediția a XX-a, organizat de Despartamantul ASTRA „Mihail Kogalniceanu” Iași, in parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Centrul de Informare…

- 35 de medici din judetul Dolj au protestat astazi in fata Prefecturii, ei depunand un memoriu si la sediul Casei de Asigurari de Sanatate. Cadrele medicale au precizat ca din pacate in Romania birocratia este tot mai mare, iar timpul alocat unui pacient a scazut destul de mult.

- Vicepresedintele PNL Florin Catu a publicat duminica seara o evaluare a starii economiei romanesti dupa noua luni de cand PSD a preluat puterea, aratand ca principalele rezultate ale politicilor guvernamentale sunt cresterea preturilor si a dobazilor, devalorizarea leului sau taierea drastica a banilor…

- Ion Cristoiu a primit la Cluj, vineri seara, premiul pentru întreaga activitate, la Gala Premiilor Media de Excelența. Cristoiu a facut facultatea la Cluj și a debutat în presa, în 1968, la radioul studențesc din Cluj. ”În 1971 conducea…

- Colegiul Tehnic Apulum a ”spart gheața” și a organizat, ieri seara, primul bal al bobocilor din acest an in Alba Iulia. Evenimentul mult așteptat de la inceperea anului școlar de catre liceeni, in special de cei de clasa a IX-a, s-a desfașurat la Casa de Cultura a Studenților, iar pentru mult ravnitele…

- Prim-vicepresedintele PNL,deputatul Raluca Turcan, a declara, vineri, ca liberalii vor anula toate masurile anti-economice si toate deciziile anti-democratice cand vor prelua guvernarea de la PSD si ALDE. „PSD si ALDE au demonstrat, inca o data, ca nu pot guverna predictibil, ca nu pot genera bunastare.…

- Una din cele mai longevive trupe rock din Romania va concerta la Alba Iulia, luni 13 noiembrie 2017, ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor. Riff iși va incanta fanii cu piese cunoscute intr-un show electrizant. 47 de ani pe scena muzicii rock romanesti, 11 discuri editate, peste 3500 de…

- Romania este unul dintre cei mai mari producatori europeni și o țara cu o importanta cultura agricola, insa, pentru a continua sa creasca, sectorul trebuie sa rezolve problemele legate de schimbarile climatice care afecteaza frecvent producția vegetala și sa evolueze catre o agricultura moderna și…

- Noul episcop al Husilor, Ignatie Muresanul, va fi intronizat, duminica, in prezenta mitropolitului Teofan al Moldovei si Bucovinei, inconjurat de un sobor de ierarhi, preoti si diaconi, a anuntat Mitropolia Moldovei si Bucovinei. El a fost ales in postul vacant de episcop al Husilor in sedinta Sfantului…

- Liderul pieței de servicii medicale private din Romania, MedLife, a anunțat semnarea achiziționarii pachetului 100% de acțiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privați din Romania, potrivit unui comunicat al companiei.

- La mijlocul lui octombrie, timp de trei zile, municipiul Carei a fost onorat de un important eveniment, sarbatoarea culturii romane, Adunarea Generala a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Romana și Cultura Poporului Roman, ce se desfașoara sub semnul Luceafarului poeziei romanești, statuia…

- In jurul orei 4,30, raclele cu moaștele sfintelor au fost ridicate din baldachinul special amenajat și purtate pe umeri de un sobor de preoți intr-o procesiune care a avut loc in jurul Catedralei Mitropolitane, dupa care au fost așezate spre inchinare in lacașul de cult. Racla cu moaștele…