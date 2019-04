Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a ajuns din nou in stare grava la spital. Pentru a treia oara, in doar 17 zile. Dupa ce inima i s-a oprit in timpul operatiei de cezariana, are nevoie de o noua interventie, din cauza unei hemoragii.

- Starea de sanatate a indragitului artist, Mihai Constantinescu, nu este deloc buna iar fanii sunt ingrijorati. Familia si prietenii artistului s-au panicat in urma cu doua saptamani, cand Mihai Constantinescu a ajuns la Spitalul Municipal din Bucuresti din cauza unor probleme respiratorii dar si a tensiunii…

- Urina poate indica probleme serioase de sanatate. Culoarea, mirosul si consistenta sa dezvaluie lucruri importante despre sanatate, de la alimentele pe care le-ai consumat, pana la bolile despre care nu esti constient ca le ai.

- Andreea Antonescu, fosta colega de trupa a Andreei Balan, este ingrijorata pentru prietena sa, dupa auzul veștii ca aceasta a facut stop cardio-respirator, in timpul operației de cezariana la care a fost supusa pentru nașterea fiicei sale. Artista a ajuns la spital pentru a o vizita pe cea alaturi de…

- Medicii au explicat care este starea cantareței Andreea Balan. Vedeta a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Andreea Balan a devenit mamica pentru a doua oara luni, 4 martie. Ea a adus pe lume o fetița, Clara. Insa, in timpul nașterii, vedeta a suferit un stop-cardio respirator, dupa…

- Maria Ciobanu nu mai are voce. Anul acesta urmeaza sa implineasca onorabila varsta de 82 de ani. Dar batranetea si problemele de sanatate si-au pus amprenta asupra ei. Maria Ciobanu, PROBLEME GRAVE DE SANATATE. Indragita artista, dusa de urgenta la spital. "Starea sa de sanatate s-a agravat"…

- Cornelia Catanga, sotul ei, Aurel Padureanu si fiul lor, Alexandru au fost invitatii lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii „Agentia VIP”. Cei trei au vorbit despre planurile de nunta ale baiatului.