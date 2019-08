Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cațiva ani, Marcel Toader a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit un infarct. Marcel Toader, care a incetat din viața in acest weekend, avea mari probleme cu inima. In anul 2012, pe vremea cand forma un cuplu cu prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, Marcel Toader a trecut prin…

- Veste socanta despre cantareața Cornelia Catanga. Interpreta de muzica lautareasca a orbit dupa ce in urma cu doua zile a ajuns la spital in stop cardio – respirator. Starea de sanatate a cantaretei s-a deteriorat din cauza unei diete drastice. Luni, 15 iulie, cantareata a suferit un stop cardio-respirator.…

- Cantareata de muzica lautareasca Cornelia Catanga (61 de ani) a fost internata la Spitalul de Urgenta Floreasca dupa ce a suferit un infarct. Sotul ei, Aurel Padureanu, a facut declaratii despre starea artistei.

- Cornelia Catanga (61 de ani) se afla internata la Spitalul de Urgența Floreasca, dupa ce ieri, 14 iulie, a suferit un infarct și a cazut pe strada. Soțul ei, artistul Aurel Padureanu, a povestit pentru Click!, printre lacrimi, despre necazul care le-a lovit familia. Click! l-a contactat pe soțul artistei…

- Cornelia Catanga este in stare stabila dupa ce a suferit un infarct. Aceasta a fost internata la Spitalul Floreasca duminica seara. ”De dimineata i s-a montat un stent, dupa ce i s-a facut coronografie”, a spus sotul artistei, Aurel Padureanu,

- Cristian Singer, unul dintre cei mai apreciați ingineri de sunet din Romania, a murit zilele trecute. Barbatul a colaborat cu mulți artiști de la noi, iar aceștia a fost extrem de afectați de dispariția acestuia. Loredana Groza a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. „Cristi, atat de…

- A MURIT indragitul MIHAI! INIMA lui A CEDAT! A facut INFARCT! Romania, in DOLIU! Este doliu in lumea politica din Oradea. Fostul primar, Mihai Sturza, a murit la varsta de 69 de ani. Acesta a facut infarct, care i-a adus moartea. Era cunoscut faptul ca politicianul avea probleme de sanatate, in special…

- Actorul Carmine Caridi, cunoscut pentru rolul sau in filmul ”Nașul”, s-a stins din viața la varsta de 85 de ani. Carmine Caridi a murit la spital, dupa ce a fost in coma cateva zile. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Momentan, nu se stie cu ce probleme de sanatate s-a confruntat Carmine…