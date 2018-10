Stiri pe aceeasi tema

- Lacrimi la debutul lui Cristiano in Champions League cu Juventus. Primul cartonaș roșu din Liga pentru CR7. Ar fi trebuit sa fie o sarbatoare. Era debutul lui Ronaldo in Champions League cu Juventus și portughezul visa la alt festival de goluri la intoarcerea in Spania. A ieșit in lacrimi, mult mai…

- Bianca DrEguxanu pare cE i-a furat inima celebrului Philipp Plein, care este in stare de orice pentru a atrage atentia focoasei blondine. Dexi se xtie cE aceasta are o relatie cu Tristan Tate, milionarul nu se lasE cu una cu douE xi este in stare de orice pentru ca Bianca DrEguxanu sE fie a lui.

- Temutul lider interlop Ion ClEmparu a primit un diagnostic cumplit din partea medicilor de la inchisoarea Aiud. Disperat, acesta a cerut sE fie operat intr-un spital din afara sistemului penitenciar, dar ar fi fost refuzat.

- Bianca Draguxanu xi Tristan Tate au o relatie cu nEbEdai. Cat se impacE, cand se despart, dar iatE cE sentimentele lor sunt foarte puternice, iar afacerstul nu este deloc dispus sE o piardE pe blondinE.

- Probleme pentru Dorian Popa. }ndrEgitul artist a rEmas fErE permis auto. Politia i-a fEcut semn sE opreascE artistului, insE cum acesta nu a oprit la semnalele agentului a urmat o urmErire prin CapitalE.

- Liviu Varciu xi Andrei ~tefEnescu participE xi in acest sezon al emisiunii "Poftiti la Nea MErin". Ca de fiecare datE cei doi destind atmosfera cum xtiu ei mai bine. Primind diverse sarcini de la Nea MErin, Liviu xi Andrei au da in mintea copiilor xi au inceput sE cante la nixte trompete de jucErie.

- Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a trimis vineri Guvernului, mai multor ministere, precum si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate o scrisoare deschisa in care avertizeaza ca functionarea e la limita si, daca nu vor acorda bani chiar la rectificarea bugetara de saptamana…