- Cornel Țalnar (60 de ani) e liber de contract și e foarte aproape de echipa naționala de fotbal, lucru confirmat chiar de antrenor. Fostul tehnician al lui Dinamo se va alatura lui Cosmin Contra, pe care l-a și antrenat in Ștefan cel Mare in urma cu 20 de ani. "Am avut cateva discutii cu Cosmin (n.r.…

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Claudiu Manda spune ca Florian Coldea a admis ca ar fi existat mandate de interceptare pe siguranța naționala care ar fi vizat și vulnerabilitați de corupție. In ceea ce privește interceptarea jurnaliștilor sau a magistraților, Coldea a raspuns ca nu iși aduce aminte. "Am ințeles ce inseamna…

- Marcel Raducanu a fost ”turnat” la Securitate de Cornel Țalnar și de Florin Marin! Documente incredibile. Marcel Raducanu (63 de ani) a povestit, recent, cum a luat bani pentru un „blat” cu „U” Cluj, fiind filmat, fapt care l-a facut sa-și grabeasca fuga din țara. „A fost un meci in care am fost platit…

- Numele lui Cornel Țalnar și Florin Marin apar in dosarul de la Securitate al lui Marcel Raducanu, fotbaliștii confirmand ca stelistul a primit 20.000 de lei pentru a blatui un meci cu U Cluj din mai 1981! Gazeta Sporturilor de ieri a publicat declarațiile in premiera facute de fostul fotbalist al Stelei,…

- Invitat la emisiunea Replay, Marcel Raducanu a facut dezvaluiri in premiera, dupa 37 de ani, despre cum a fost inregistrat de Securitate in fața Operei din București cand a luat 20.000 de lei pentru a tranti un meci al Stelei. Meciuri trucate exista dintotdeauna! Iar cel mai bun exemplu este povestea…

- Antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, a vorbit despre Razvan Raț, care se antreneaza de cateva zile cu formația alb-roșie. Jucatorii "cainilor" l-au adoptat deja pe internaționalul roman. "Ne știm de 20 de ani, am fost colegi la juniori, iar Razvan a ales sa antreneze cu noi. L-am primit cu brațele…

- Adrian Mutu i-a raspuns lui Alexandru David, președintele lui Dinamo, care i-a acuzat pe "Briliant" și pe Cosmin Contra ca ar fi de vina pentru faptul ca formația roș-alba n-a prins play-off-ul. "Ințeleg supararea celor de la Dinamo pentru ca n-au prins play-off-ul, dar nu se poate da vina pe mine și…

- Tinand cont de haosul existent in vara la echipa, o calificare a Iasiului in play-off tinea de o minune. O minune in care Flavius Stoican a crezut inca de la inceput. Privit la sosirea sa in Copou cu indoiala de multi dintre suporteri si nu numai, in conditiile in care abia retrogradase cu Pandurii…

- FC Hermannstadt – FCSB, in sferturile Cupei Romaniei 2018 la fotbal (miercuri, ora 18.30, Digi, Telekom, Pro x). Sibienii au facut probe la nocturna improvizata, informeaza ziarul local tribuna.ro. Fotografii: tribuna.ro/ oradesibiu.ro AFC HERMANNSTADT – FCSB 0-0 ACTUALIZARE 28 februarie: Meciul s-a…

- Fostul manager al celor de la Dinamo, Adrian Mutu, spune ca nici el si nici Cosmin Contra nu sunt raspunzatori pentru ratarea play-off-ului si crede ca daca Miriuta va da vina pe ei va cauta o scuza ce nu sta in picioare. “Nu ma simt raspunzator si nici Cosmin, pentru ca am vorbit cu el…

- Adi Mutu se disculpa, dupa ce Dinamo a ratat calificarea in play-off: ”Cine spune ca sunt vinovat, cauta doar scuze”. Dinamo a ratat participarea in play-off-ul din Liga 1, dupa ce a fost invinsa de Astra cu 2-0, in ultima etapa a sezonului regular. Cu toate ca la inceputul sezonului a ocupat funcția…

- Evoluția steliștilor din infrangerea drastica cu Lazio, 1-5, l-a pus pe ganduri pe selecționerul Cosmin Contra, care s-a deplasat special la Roma pentru a urmari acest meci. "S-au gandit ca daca vor face același joc precum in tur vor avea șanse. La 0-2 s-ar fi putut face o alta strategie, dar e foarte…

- Bogdan Stancu i-a anunțat miercuri pe oficialii FRF ca se va retrage din naționala de fotbal a Romaniei. Fotbalistul a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Potrivit Telekomsport, Stancu l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin…

- Boubacar Mansaly a obtinut cetatenia romana si poate juca pentru ”nationala” lui Cosmin Contra. In varsta de 29 de ani, mijlocasul a evoluat in Liga 1 pentru Dinamo si Astra, iar in prezent este legitimat la BB Erzurumspor, grupare care evolueaza in a doua divizie din Turcia. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Florin Prunea anunța faptul ca selecționerul Cosmin Contra nu are de ce sa fie ingrijorat in privința postului sau. Aliat al lui Ionuț Lupescu in alegerile pentru șefia FRF (18 aprilie), Prunea anunța ca relațiile dintre Contra și Lupescu sunt foarte bune, așa ca nu se pune problema unei schimbari. …

- CSA Steaua Bucuresti a folosit in sezonul 2016-2017 un jucator care nu a avut viza de sedere in Romania. Cazul il are in prim-plan pe jucatorul iranian Shahoo Nosrati. In 4 noiembrie 2016, ProSport prezenta transferul iranianului Shahoo Nosrati la Steaua, jucator adus pentru a intari linia…

- ”Prințul” Cristea a ras de ”perlele” lui Gigi Becali: ”E un defect foarte mare”. Nici Ianis Hagi, Mutu și Contra n-au scapat de criticile fostului fotbalist. Adrian Cristea (34 de ani) este prototipul fotbalistului roman „nascut talent și mort speranța”. Ieșeanul nu și-a probat niciodata imensul talent,…

- Revenirea lui Ianis Hagi (19 ani) in Liga 1 pare sa faciliteze drumul fiului lui Gica Hagi catre echipa naționala. Acesta a fost apreciat de staff-ul naționalei dupa primul meci jucat de la revenirea la Viitorul, 1-1 cu Astra Giurgiu. "L-am urmarit pe Ianis Hagi in Antalya, a crescut mult, este mult…

- Pe 14 februarie, handbalul romanesc isi alege noua echipa de conducere pentru urmatorii 4 ani. Pe langa incercarea de a stat de vorba cu cei trei candidati la functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, Narcisa Lecusanu si Robert Licu (enumerati in ordine alfabetica),…

- Adrian Cristea (34 de ani), fost jucator la Dinamo și FCSB, a vorbit despre situația ingrata in care se afla echipa alb-roșie și nu a ezitat sa-i critice pe Cosmin Contra și Adrian Mutu pentru politica manageriala impusa in "Ștefan cel Mare" vara trecuta. "S-au luat niște decizii greșite. Cosmin Contra…

- Ianis Hagi a fost anuntat ca se afla pe lista cu jucatorii pe care Cosmin Contra intentioneaza sa-i aduca la nationala mare a Romaniei. Antrenorul secund Ionel Gane afirma ca Ianis Hagi este monitorizat intens, dupa ce a lasat o impresie buna. Ianis Hagi s-a cuplat cu nepoata unui fost portar…

- Director tehnic la UEFA, Ionuț Lupescu, 49 ani, pastreaza suspansul in privința unei eventuale candidaturi la șefia FRF, dar lasa o poarta deschisa spre intrarea in cursa pentru detronarea lui Burleanu la alegerile din 18 aprilie. - Ionuț, ai venit special din Qatar pentru a participa la comemorarea…

- Sorin Carțu comenteaza partida dintre Dinamo și CS U Craiova in studioul celor de la Look TV Plus, in timp ce Cornel Țalnar comenteaza la Look TV. Olteanul a ieșit caștigator dupa prima parte. ...

- Suma imensa caștigata de Victor Pițurca. Fostul selecționer a castigat definitiv procesul cu Al Ittihad, iar antrenorul va avea de primit de la fosta sa echipa o suma impresionanta. Neplatit in al doilea mandat de la Al Ittihad, Piturca a dat clubul in judecata si a avut castig de cauza la TAS. Arabii…

- Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica a examinat și avizat, in ședința de astazi, proiectul de completare a Constituției Republicii Moldova cu prevederi ce stabilesc vectorul de integrare europeana ca obiectiv strategic de dezvoltare a tarii.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat marti ca fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, fondatorul Initiativei civice Romania 3.0, nu a tradat secrete de securitate nationala prin ceea ce a spus in public, ci a atras atentia asupra "exceselor" si "abuzurilor de putere"…

- "Am plans, dar acum zambesc. Sunt destul de puternica", este declaratia care iti ramane in minte din conferinta Simonei Halep de la capatul finalei de la Australian Open 2018, pierduta in fata danezei Caroline Wozniacki, in set decisiv (scor 7-6/2, 3-6, 6-4). Simona a reusit sa zambeasca si la revenirea…

- Rivaldinho a semnat cu Levski Sofia și abia așteapta sa evolueze pentru formația bulgara, la care va concura pentru un loc de titular cu Sergiu Buș. Ii e recunoscator lui Cosmin Contra, care l-a adus la Dinamo și l-a invațat sa joace și alt post fața de cel pe care il juca in mod obișnuit. "Sunt foarte…

- Presedintele comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar, Zsolt Molnar, a afirmat joi ca-i va trimite o scrisoare miliardarului american George Soros in care ii va cere sa-i furnizeze informatii despre asa-zisul Plan Soros, transmite MTI. Deputatul Partidului Socialist Ungar…

- Phil Neville, fundașul lui Everton la 1-5 cu Dinamo, in 2005, a fost confirmat ca selecționer al reprezentativei feminine a Angliei. Dar fanii i-au descoperit pe Twitter mai multe comentarii deplasate la adresa femeilor. Trecutul ii da batai de cap fostului internațional englez Phil Neville. Abia ce…

- Valerica Gaman viseaza sa revina la naționala: ”Sper in continuare sa joc pentru Romania, sunt inca tanar”. Valerica Gaman va juca la FCSB, dupa ce a semnat, in urma cu cateva zile, un contract pe urmatorii doi ani cu gruparea bucureșteana. Fundașul de 28 de ani este convins ca prin aceasta mutare va…

- Sambata, 27 ianuarie, de la ora 13, la Sala Sporturilor din Galați se da startul galei ”Campionii din Oțel”, meciul de retragere al lui Daniel Florea, fostul ”oțelar”, in organizarea promotorului Adrian Troscenco. Mihai Stoichița, Florin Prunea, Adi Mutu, Cosmin Contra, Tibi Selymes ori Dorinel Munteanu…

- Echipa de fotbal FCSB a ajuns la un acord cu fundasul Valerica Gaman, care va evolua la vicecampioana României în urmatorii doi ani, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Gaman, care a evoluat ultima oara la echipa Karabukspor (Turcia) va purta tricoul cu numarul 25. …

- Florin Prunea, unul dintre posibilii candidați la șefia FRF, a lasat sa se ințeleaga ca daca echipa formata din membrii Generației de Aur va caștiga, Cosmin Contra va fi inlocuit, pe lista de posibili selecționeri fiind Victor Pițurca, Dan Petrescu, Costel Galca și Gica Hagi. Comitetul Executiv…

- Staff-ul lui Dinamo a aterizat in aceasta seara in Cipru, acolo unde Dinamo va efectua in urmatoarele doua saptamani unicul cantonament al acestei pauze competiționale. Elevii lui Miriuța au sosit pe aeroport cu zambetul pe buze, declarandu-se extrem de optimiști cu privire la viitorul echipei: "Suntem…

- Campionii din Oțel. Steaua, Dinamo, Oțelul, Rapid, Naționala Jurnaliștilor și Selecționata Artiștilor participa la meciul de retragere, la Galați, al lui Daniel Florea. Pe 27 ianuarie, la Sala Sporturilor din Galați, incepand cu ora 13.00, vor veni Dorinel Munteanu, selecționerul Cosmin Contra, Adrian…

- O comisie a Guvernului SUA a blocat preluarea companiei americane de transfer de bani MoneyGram de catre Financial Services, divizia financiara a gigantului chinez de comert online Alibaba Group Holding, transmite Reuters.

- In ianuarie 2016 gigantul online chinez Alibaba, prin intermediul diviziei de plati Ant Financial, anunta ca va prelua cunoscuta companie americana de transfer de bani MoneyGram. Acum, cele doua companii au anuntat ca tranzactia nu se va mai produce, dupa ce a fost blocata in SUA de autoritatile care…

- Cornel Dinu a sarit la gatul lui Adrian Mutu, dupa ce „Briliantul” a acceptat sa lucreze cu administratia Burleanu la Federatia Romana de Fotbal. „Procurorul” s-a aratat deranjat si de faptul ca fostul sau elev de la Dinamo nu rateaza nicio ocazie de a-l ridica in slavi pe actualul presedinte de la…

- Cosmin Contra iși aduce aminte de anii trecuți, in care in Spania, in unul dintre campionatele de top ale Europei, jucau mult mai mulți romani. Acum sunt mult mai puțini și aceștia au probleme. "Din punctul meu de vedere sunt prea puțini romani in Spania. Inainte eram foarte multi. Inainte am fost…

- Se anunta o iarna interesanta la capitolul transferuri pentru cele mai importante echipe din Liga 1. In lupta aproape exclusiva pentru titlul de campioana a editiei 2017/2018, CFR Cluj, FCSB si CSU Craiova si-au stabilit deja tintele pentru perioada de mercato din aceasta iarna si din toate directiile…

- Noua politica nationala de securitate a SUA, care a fost dezvaluita luni, este mai puternica si mai agresiva, iar Rusia este in masura sa ofere un raspuns adecvat, a declarat marti Frant Klintevici, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei Ruse, relateaza Tass.

- Noua strategie oficiala de securitate nationala a Statelor Unite trage un semnal de alarma cu privire la intentiile Rusiei si Chinei, insa seful Casei Albe, Donald Trump, spune ca vrea parteneriate cu acestea.

- China si Rusia lucreaza in detrimentul intereselor Statelor Unite, afirma Casa Alba, intr-un document care defineste "Strategia de securitate nationala" si ale carei mari linii urmeaza sa fie prezentate de Donald Trump luni, scrie AFP.

- CSM Poli Iasi – Juventus Bucuresti, de la 17:30, live score, pe ProSport Echipele probabile: CSM Poli Iasi: Koselev – Sin, Frasinescu, Cioinac, Badic – Platini, Qaka, Pedro, Pantiru – Cisse, Cristea Juventus Bucuresti: Stoian – Dima, Neag, Morariu, Carabela – C. Petre, Stoenac,…

- Cosmin Contra a semnat in cartea de onoare a clubului Craiova, cu ocazia prezenței la meciul pe care echipa din Banie l-a caștigat sambata seara, 2-1 cu CFR Cluj, pe noul stadion ”Ion Oblemenco”. Fanii olteni nu l-au iertat pe selecționer. L-au taxat pentru acuzațiile facute la adresa oltenilor pe cand…