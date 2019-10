Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul roman Cornel Rapa a marcat un gol pentru KS Cracovia, care a intrecut-o pe Pogon Szczecin cu scorul de 2-0, vineri, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Poloniei. Rapa a deschis scorul in min. 58, cu o lovitura de cap, al doilea gol fiind reusit de…

- Fotbalistul echipei Cracovia, Cornel Rapa, a inscris un gol in meciul castigat, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Pogon Szczecin, in etapa a XIII-a a campionatului Poloniei, potrivit news.ro.Rapa, integralist la gazde, a marcat golul de 1-0, in minutul 58. Celalalt…

- Fundasul roman Andrei Cordos a marcat primul sau gol pentru Zalgiris Vilnius, care a invins-o pe Kauno Zalgiris cu scorul de 2-1, sambata, in deplasare, intr-o partida din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Lituaniei. Croatul Tomislav Kis (24) a deschis scorul pentru oaspeti, Linas…

- Mijlocasul roman Sergiu Hanca a inscris golul prin care KS Cracovia a castigat pe terenul concitadinei Wisla, cu scorul de 1-0, duminica, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Poloniei. Sergiu Hanca a inscris in min. 73, fiind integralist in acest meci.

- Fundasul roman Vasile Mogos a inscris un gol pentru Cremonese, invinsa de Pisa cu scorul de 4-1, duminica seara, in deplasare, in etapa a treia a ligii secunde italiene de fotbal - Serie B.

- Fotbalistul echipei Cracovia, Cornel Rapa, a marcat un gol in meciul castigat, duminica, in deplasare,cu scorul de 2-1, in fata formatiei Lech Poznan, in etapa a saptea a campionatului Poloniei, potrivit news.ro.Rapa a deschis scorul in minutul 27. Pentru oaspeti a inscris si Van Amersfoort,…

- Fotbalistul roman Sergiu Hanca a marcat golul prin care KS Cracovia a invins-o pe Korona Kielce cu scorul de 1-0, duminica, pe teren propriu, in etapa a patra a campionatului Poloniei. Hanca a marcat in min. 36, acesta fiind al treilea sau gol in patru etape. Fostul jucator al echipelor ASA Targu Mures…

- Mijlocasul roman Sergiu Hanca a marcat golul echipei KS Cracovia, invinsa de LKS Lodz cu scorul de 2-1, sambata, pe teren propriu, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Poloniei. Oaspetii au inscris prin Lukasz Sekulski (16) si Maksymilian Rozwandowicz (56 - penalty), golul de onoare…