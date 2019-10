Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a vorbit, la Romania9, la TVR 1, despre discuțiile pe care le-a avut cu președintele Klaus Iohannis, la Cotroceni, inainte de a veni cu nominalizarea lui Ludovic Orban, ca și premier desemnat."Am simțit in ultima discuție ca era hotarat sa-l nomnalizeze pe…

- „Presedintele a refuzat sa numeasca interimari, acum CCR l-a obligat sa numeasca de indata, cine este de vina oare? Acum sa se descurce ei. Amandoi sunt in afara Constitutiei, si presedintele si premierul, pentru ca au tot taraganat-o pana s-a ajuns aici. Premierul daca mergea la Parlament se rezolva…

- Vicepremierul Mihai Fifor a afirmat ca au trecut 5 zile de la decizia Curtii Constitutionale si 26 de zile de cand presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa faca numirile ministrilor interimari si a mentionat ca "din cauza blocajelor presedintelui Romania investeste mai putin, absoarbe mai putini…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. ”Sunt foarte bucuros ca poti sa va anunt: mi-am depus candidatura pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei si impreuna cu documentele mele am depus impreuna cu…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. Dupa inregistrarea candidaturii, presedintele a lansat un atac dur la adresa PSD, despre care a afirmat ca a produs o imensa paguba si sustinand ca a reusit sa previna foarte…

- ”Cel puțin in privința doamnei Gavrilescu, este o propunere absolut in regula. Este cunoscuta, a reușit sa mai rezolve probleme pe care le are Romania la Bruxelles, in privința mediului, deci nu avem ce spune. Ceilalți doi sunt foarte puțin cunoscuți. Dar nu asta este important, daca sunt sau nu…

- Rareș Bogdan susține ca din cauza prevederilor din Constituție, Klaus Iohannis nu poate caștiga alegerile prezidențiale din toamna și sigur se va ajunge in turul al doilea. Prim-vicepreședintele PNL spune ca potrivit Constituției, pentru ca un candidat sa obțina mandatul de președinte din primul tur…

- Avocata Ingrid Mocanu confirma informația potrivit careia Klaus Iohannis a plecat la mare dupa declarația de presa de duminica de la Cotroceni, lansand totodata critici la adresa președintelui. De asemenea, Mocanu are și o remarca la adresa lui Alexandru Cumpanașu a carui nepoata a fost ucisa de…