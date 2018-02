Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul buzoian de fitness Tibi Vintiloiu este in culmea fericirii de cateva zile. Fetita sa, Kayla Alexandra, a sosit pe lume pe 19 februarie, perfect sanatoasa si cu zambetul pe buze. Tibi este un nume cu rezonanta in Buzau printre cei care fac sport. Multi l-au avut ca antrenor personal in mai…

- În luna decembrie, city-managerul Gheorghe Surubaru spunea ca în luna ianuarie Parkingul Negoiu va fi dat în folosinta, fiind nevoie de remedierea unor neconformitati aparute din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Acum, viceprimarul Dan Tarcea spune ca nici pâna…

- - Mami, mami, auzim un glascior de fetita cuminte, care, desigur, isi face zilnic si constiincios temele, care se spala zilnic de doua ori pe dinti si care aduce pe calea cea buna pe fratiorul care citeste Winnetou pe sub banca sau sta cu golanii pe scara blocului si scuipa (seminte si nu numai). Stiai…

- Viata lui Al Capone a inspirat nenumarate filme si a reprezentat un etalon pentru capii mafiei italiene care i-au urmat. Cine ar fi crezut ca Al Capone a abandonat scoala in clasa a VI-a si a reusit sa devina milionar inainte de a implini varsta de 30 de ani.

- Ziua Indragostitilor sau Ziua Sfantului Valentin a fost sarbatorita pentru prima data in urma cu peste 1.500 de ani. Este ziua in care oamenii isi arata afectiunea si isi trimit felicitari, flori ori bomboane, alaturi de mesaje de dragoste.Ziua isi ia numele de la un sfant celebru, despre…

- Aproape toata lumea procrastineaza. Este greu sa te urnesti sa incepi sa faci ceva, fie ca este vorba despre un proiect pentru facultate sau raportul acela de la serviciu care asteapta de o saptamana. Pare o problema universala si cronica,...

- Timp de 14 ani, din 1975 si pana in decembrie 1989, Elena Ceausescu a fost deputat de Pitesti. Asta si dupa ce Nicolae Ceausescu fusese deputat tot de Pitesti timp de 16 ani. La 9 martie 1975 au avut loc...

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel…

- Liviu Varciu este mai fericit ca niciodata, alaturi de fetița lui cea mica, dupa care este topit. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut , cand iubita sa, Anda Calin a adus pe lume o fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fata adolescenta, Carmina , din relația pe care a avut-o…

- Cerșetorii gasesc mereu noi metode de a starni mila trecatorilor, prin exploatarea copiilor. Daca in perioada sarbatorilor, minorii erau trimiși sa colinde in frig, in centrul Buzaului, aceleași figuri pot fi zarite acum in apropierea pieței centrale, cu cateva fire de verdeața in fața. De mila, oamenii…

- Echipa SMURD de la Valcea este de trei ani pe primul loc pe tara la Competitia Nationala de Descarcerare si Acordare a Primul Ajutor Calificat, la proba dedicata acordarii primului ajutor. Liderul echipei este Constantin Cristian Carciumaru, un tanar extrem de dedicat meseriei.

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, si Caroline Wozniaki (27 de ani), pozitia a 2-a in lume, se vor intalni, sambata, de la ora 10:30, in finala turneului Australian Open. Meciul va fi transmis, in format LIVE TEXT, de Spynews.ro.

- Liderul sindical de la Sindicatul Solidaritatea 2013 este sceptic ca vor mai fi cresteri de salarii in aprilie, spunand ca ar insemna sa se ia bani de la mentenanta, ceea ce nu se mai poate, starea excavatoarelor fiind foarte rea. &...

- Mark E Smith este cunoscut si pentru ca, pe parcursul carierei sale, a angajat si concediat peste 60 de instrumentisti. The Fall a avut 27 de piese in Top 100 al single-urilor din Marea Britanie, in perioada 1984-2004. Cea mai inalta pozitie a atins-o „Ghost in My House", pe locul 30, in 1987. Nascut…

- Anastasia, fetița lui Liviu Varciu și a iubitei sale, Anda, are deja patru luni, dar nu a fost inca botezata. Evenimentul a fost amanat cu cateva luni. Motivul? Liviu este un tatic foarte grijuliu și se teme ca micuța sa nu raceasca. Deși o astfel de decizie este controversata, el a decis, impreuna…

- Cat pot IT-iștii sa caștige daca trec de la salariu la PFA Programatorii și alți specialiști din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (IT&C) pot sa caștige sume importante prin reducerea substanțiala a taxelor, daca trec de la statutul de angajat la persoana fizica autorizata (PFA), pastrand…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- „Nu va pot raspunde la aceasta intrebare. Nu pot sa stiu care e penal, care nu e penal. Ganditi-va ca sunt europarlamentar si am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare si ca justitia se infaptuieste de catre judecator. Deci acum nu pot sa spun…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat in privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionand ca nu are de ce sa faca un pas inapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste intre copertile dosarului. De ce sa fac un pas…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, daca Rovana Plumb va face parte din Guvern si cum vede faptul ca ministrii anchetati de DNA sa faca parte din Executiv, el aratand ca, daca va spune ceea ce gandeste, vor sari „gardienii statului de drept” sa-l acuze ca influenteaza justitia.

- Simona Halep a caștigat lejer in fața japonezei Naomi Osaka, in ciuda accidentarii de la glezna, care inca o chinuie pe romanca. Liderul mondial s-a calificat in sferturile turneului de la Melbourne, dupa o victorie in doua seturi, scor 6-3, 6-2."A fost un meci excelent, am jucat bine cel…

- Grupul a ajuns vinera seara la Otopeni, iar sambata dimineata, la ora 10:00, a plecat spre Bucuresti, urmand sa parcurga urmatorul traseu: Primaria Otopeni – Baneasa – Piata Presei – Arcul deTriumf – Sediul ALDE – Sediul PSD – Piata Victoriei – Piata Romana – Piata Universitatii. Liderul si initiatorul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca nu este surprins de decizia lui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier. In plus, spune acesta, liberalii vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a impiedica validarea...

- Simona Halep (26 de ani), numarul 1 WTA, și Eugenie Bouchard (23 de ani), locul 112 mondial, se vor intalni, azi, de la ora 10:00, in turul secund de la Australian Open. Partida se va disputa pe arena „Margaret Court”.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut miercuri arabilor sa viziteze Ierusalimul in semn de solidaritate dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste acest oras drept capitala a Israelului, transmite DPA. ''Va imploram sa nu ne lasati singuri. Nu…

- Indragitul actor Adrian Vancica, celebru pentru rolul sau din Las Fierbinti (Celentano) as-a destainuit la un post de radio. Ca sa devina actorul care este astazi, Adrian Vancica a pornit de jos, si a muncit pe branci in Coreea de Sud. Avea 25 de ani pe atunci. El si-a castigat existenta pe meleaguri…

- Keo a asistat la nașterea fetiței sale, dupa cum a dezvaluit la o emisiune de televiziune. Keo are o relație de foarte mulți ani cu Misty . Cei doi au devenit parinți pentru prima oara in ultimele zile ale anului trecut, cand Misty a adus pe lume o fetița care a primit numele Arya . La emisiunea „Agentia…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat, marti, pe pagina sa de socializare, ca Viorica Dancila, propunerea social-democratilor pentru functia de premier, intruneste toate calitatile necesare, fiind vorba de o persoana loiala coalitiei PSD-ALDE. "Viorica Dancila intruneste…

- Au aparut si primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este increzator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor inainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis.…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a reacționat dupa ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, care intre timp a demisionat din funcția de premier. Intr-o postare in care vorbește despre „Daddy”, porecla data lui Dragnea de liderii social-democrați, Basescu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost laconic in declarații, inaintea inceperii Comitetului Executiv Național al PSD, luni, de la ora 16.00, la sediul central al partidului, ședința menita sa rezolve disputele disputelor din interiorul formațiunii.

- Fostul international al Stelei, Iulian Miu, este tatic. Sotia lui, Mihaela, a adus pe lume o fetita, careia cuplul a hotarat sa-i puna numele Astrid. Iulian a facut anuntul pe reteaua de socializare.A

- Simona Halep negociaza cu mai multe firme de echipament sportiv, dar nu a ajuns inca la nicio intelegere. Liderul mondial va juca la Australian Open in aceleasi haine pe care le-a imbracat si la Shenzhen. Halep a explicat cum a gasit echipamentul rosu care i-a purtat noroc in China, acolo unde a castigat…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a anuntat, vineri seara, ca i-a solicitat lui Liviu Dragnea convocarea Comitetului National Executiv (CEX) pentru saptamana viitoare, cjhiar luni sau marti, pentru "a lamuri situatia din partid", scrie news.ro. Acesta a invocat o "ruptura evidenta" si "o autonomizare…

- Tensiunea in interiorul PSD și al Guvernului ajunge la paroxism, dupa ce premierul și ministrul de Interne s-au acuzat reciproc de minciuna. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca el inca mai crede intr-o revenire la normal a situației, dar arata ca in caz…

- Coreenii de la Daewoo au decis sa si vanda participatia de 51 la Daewoo Mangalia catre Damen Shipyards, potrivit Bursa.ro. Statul roman, prin Santierul Naval 2 Mai, a anuntat ca nu isi exercita dreptul de preemtiune, dar, ulterior, ar fi notificat Daewoo ca vrea sa preia santierul de la Mangalia, desi…

- "Nu stiu ce agenda va avea CExN (Comitetul Executiv National al PSD de la sfarsitul lunii ianuarie - n.r.), eu am sa va spun ca raman in continuare sa cred ca alta este agenda de preocupari a noastra”, a declarat presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intrebat daca premierul ar trebui sa discute…

- Suspect de cancer, cantaretul Dan Ciotoi a fost operat in mare graba la Oradea! Medicul i-a extirpat tumoarea mai devreme. Artistul a dezvaluit motivele si cum se simte! Depistat cu o tumoare la glanda parotida, glanda pozitionata sub lobul urechii, pe maxilarul inferior, solistul trupei Generic, fusese…

- Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a povestit cum a fost calcat de mașina. Artistul a recunoscut ca a fost vina lui. Cornel Ilie, care și-a amintit de cel mai dureros moment din viața sa , este unul dintre cei care sunt foarte preocupați de tot ce inseamna atenția in trafic. In cadrul proiectului „Ora…

- „In jurul orei 15.30, in Piata Victoriei, in pastila centrala au aparut 25 de persoane care participa la activitatile de protest organizate in zona, insotiti de membrii unei formatii rock pretinzand ca filmeaza un videoclip. Jandarmii le-au adus la cunostinta tuturor persoanelor ca activitatea lor…

- Victor Dinca, fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti, participa astazi la o partida de vanatoare organizata impreuna cu patru vanatori si un paznic de vanatoare. Acesta din urma l-a confundat la un moment dat pe baiatul edilului cu un mistret si, inainte sa se asigure ca e sau nu animalul salbatic,…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit agerpres. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul…

- Kim Jong-hyun, liderul grupului sud-coreean Shinee, a fost inmormantat, joi, intr-o ceremonie privata, dupa ce s-a sinucis luni, la varsta de 27 de ani, lasand un bilet de adio in care a scris ca este „devastat" si „cuprins" de depresie. Mii de fani si-au luat ramas bun de la el la un spital din…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu a divortat de Mihai Ivanescu, dupa 10 ani de casnicie. Fetita lor, Ana Cleopatra, in varsta de 10 ani, a ramas alaturi de ea. Acum, vedeta pare mai fericita ca oricand, alaturi de un barbat care ii impartaseste pasiunile.

- Kim Jong-hyun, liderul trupei sud-coreene de k-pop Shinee, a murit luni, la varsta de 28 de ani, dupa ce a fost transportat la spital in stare de inconstienta, au anuntat mai multe publicatii, potrivit Reuters, citeaza News.ro.

- Romanii gatesc multe mancaruri traditionale in preajma sarbatorilor de iarna, insa cand vine vorba de lebar, mai degraba prefera sa il cumpere decat sa il pregateasca. In realitate, preparatul nu este deloc greu de realizat.

- George a povestit in platoul "Rai da Buni" despre amintirile din copilarie pe care le avea de Sfantul Nicolae. Acesta a povestit ca tatal sau i-a fost profesor o singura zi, in clasa a VIII-a, dar și ca ascundea de fiecare data facalețul și furtunul atunci cand se apropia aceasta zi sfanta.

- Dan Ciotoi trece prin momente grele de cand a fost depistat cu o tumoare la glanda parotida. Cantaretul a recunoscut ca sufera de cancer si ca urmeaza sa fie operat, imediat dupa Sarbatori.