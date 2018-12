Cornel Dinu: 'Dinamo se va lupta pentru retrogradare. Unde nu-i cap, vai de picioare'

Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu s-a luat din nou de oamenii din conducerea lui Dinamo. Ii apara pe Ionel Danciulescu, Ionuț Negoița și Alexandru David, insa ii are in vizor pe cei care conduc centrul de copii și juniori. Nici unii jucatori nu au scapat. "Am spus demult, de 2-3 luni, ca Dinamo se va lupta pentur retrogradare.…

- Cornel Dinu a marturisit ca Negoița este in negocieri avansate cu omul de afaceri grec Konstantinos Tsakiris, in vederea vanzarii clubului. „Exista un sambure de adevar, incontestabil. Aduceti-va aminte ca, in aprilie, s-a facut la inceput aceasta discutie. Din cate s-a prezentat in presa, exista un…

- Simbolul lui Dinamo, Cornel Dinu, nu a mai rezistat si l-a atacat pe Ilie Dumitrescu, cel care il criticase pe Mircea Rednic pentru prestatia slaba a ros-albilor din meciul din Cupa Romaniei, pierdut in fata celor de la Csikszereda, din Liga III. Clubul din Miercurea Ciuc s-a impus, scor...

- Cornel Dinu, simbolul lui Dinamo, i-a desfiintat pe cei de la FCSB, incepand cu finantatorul Gigi Becali si terminand cu antrenorul Nicolae Dica. Ros-albastrii au pierdut in etapa recenta a Ligii 1 Betano derby-ul cu U Craiova, 1-2.

- Odata cu revenirea lui Mircea Rednic, in Ștefan cel Mare se va intoarce și Luana, fiica-impresar a antrenorului. Aceasta va trebui sa se lupte pentru influența asupra jucatorilor cu Giovanni Becali, care este unul dintre consilierii lui Negoița, și cu Anamaria Prodan, agent care in ultima perioada a…

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. "Puriul" e la al 4-lea mandat in "Ștefan cel Mare". Tehnicianul o oferit o noua mostra pentru a-și intari…

- Gicu Grozav, 28 de ani, a efecutat vizita medicale de dimineata si va semna acordul cu Dinamo, echipa din Liga 1 Betano, in aceasta dupa-amiaza. Dar, Cornel Dinu, simbolul ros-albilor, nu priveste mutarea ca una benefica pentru ca atacantul e liber de contract din vara, iar la ultima...