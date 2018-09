Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a remizat alb pe teren propriu cu Sepsi OSK. Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, așteapta suporterii inapoi pe stadion. "Ne doream foarte mult sa caștigam. Meritam victoria, am avut foarte multe ocazii. Ne bucuram totuși ca nu am primit gol. Daca vom juca la fel se vor schimba multe. Ne pare nespus…

- Dinamo si Sepsi deschid etapa a 10-a a Ligii 1 Betano. Partida are loc azi, de la ora 21:00, scrie Mediafax.Dinamo si Sepsi se afla in situatii diametral opuse. Bucurestenii se claseaza pe locul 10, cu 10 puncte dupa 9 etape, in timp ce oaspetii sunt surpriza placuta a inceputului de sezon.…

- Mijlocașul lateral portughez Diogo Salomao, 30 de ani , mai are contract pana la finele lunii iunie 2019 cu Dinamo, iar Gigi Becali a vorbit laudativ despre el. Astfel, sunt motive suficient ca roș-albii sa intre in fibrilații, astfel ca vor porni discuțiile cu portughezul pentru a ști daca are de gand…

- Linistea nu face casa buna cu Dinamo. Aflat in conflict deschis cu fanii din “Stefan cel Mare”, Dan Alexa a reactionat dur, dupa instalarea lui Claudiu Niculescu ca “principal” al “haitei”.

- Finantatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a comentat numirea lui Claudiu Niculescu in functia de antrenor principal al rivalei Dinamo, dar a refuzat sa vorbeasca despre Dan Nistor, mijlocasul si capitanul formatiei din ”Stefan cel Mare”, pentru latifundiarul si-a manifestat...

- Florin Bratu a avut o intalnire cu sefii clubului din Stefan cel Mare si antrenorul a fost asigurat ca postul sau nu e in pericol, desi rezultatele din ultima perioada nu sunt satisfacatoare, ros-albii avand doua infrangeri consecutive in Liga 1 Betano, contra oltenilor, 0-3,...

- Cornel Dinu, simbolul lui Dinamo, l-a atacat pe Gigi Becali, finantatorul vicecampioanei Ligii 1 Betano. "Mister" considera ca patronul ros-albastrilor ar trebui sa nu mai apara atat de des in media, el obisnuind sa faca dezvaluiri din vestiar sau sa-si critice jucatorii in...