Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a oficializat transferul fundașului central croat Ante Puljici. Ultima oara la Al Faysaly (Arabia Saudita), Puljici a mai evoluat la Dinamo in sezonul 2015-2016, cand a jucat 28 de meciuri in toate competițiile, 21 in campionat, șase in Cupa Romaniei și unul in Cupa Ligii, marcand doua goluri…

- DINAMO // Jucatorii lui Dusan Uhrin și-au primit salariile pe luna iunie din partea patronului Ionuț Negoița, iar zilele viitoare urmeaza sa-l incaseze și pe cel pe luna iulie. De fapt, oficialii din Ștefan cel Mare au transmis ca exista doar o saptamana de intarziere, intrucat respectiva remunerație…

- Dușan Uhrin (51 de ani) este gata pentru primul meci in calitate de antrenor al lui Dinamo. Cehul a sustinut prima conferinta de presa, inaintea meciului cu Chindia Targoviste, de vineri, potrivit Mediafax.Acesta a condus doua antrenamente la clubul din ”Stefan cel Mare” dar ii asigura pe…

- Cornel Dinu e de parere ca antrenorul Dusha Uhrin jr. poate produce un șoc la Dinamo, dar nu i se pot cere performanțe acum Dușan Uhrin jr., 51 de ani, va fi prezentat joi suporterilor. Dinamo este pe loc retrogradabil dupa 5 etape, iar vineri este „derby-ul" ultimelor poziții din clasament, roș-albii…

- Dusan Uhrin jr., 51 de ani, va fi, in proporție mare, noul antrenor al lui Dinamo, echipa care iși cauta de zor antrenor dupa desparțirea de Eugen Neagoe. Conform TV Digi Sport, Uhrin jr. va ajunge in „Ștefan cel Mare”, existand o probabilitate mare sa intre in paine inca de marți, cand ar urma sa…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Interne, fostul angajat al Inspectortaului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a fost numit, incepand cu data de 5 august a.c., purtator de cuvant al acestei instituții. Numirea a fost anunțata chiar de catre ministrul interimar al MAI,…

- Cornel Dinu este legenda clubului din Ștefan cel Mare care a lucrat din toate perspectivele cu Mircea Rednic, Nicolae Badea și Vladimir Cohn, "triumviratul" care și-a propus zilele trecute sa incerce preluarea clubului de la Ionuț Negoița. ...

- „General” in Grecia, dupa ce-a luat eventul cu PAOK Salonic, Razvan Lucescu a fost zilele trecute in Romania, doar ca n-a avut prea mult ragaz sa stea cu familia. Tatal sau, Mircea Lucescu, l-a implicat intr-un proiect caritabil de a-l ajuta financiar pe Gabriel Balacean, un puști minunat, olimpic,…