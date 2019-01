Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dima Atacant cu un randament foarte bun in sezoanele trecute, avand 27 de goluri marcate in esalonul secund in cele 114 meciuri bifate, ploiesteanul Constantin Stoica a devenit „liber de contract” zilele trecute, dupa ce a oficializat despartirea de Academica Clinceni (gruparea de pe locul 2…

- Așa cum era de așteptat dupa succesele de la Ghermanești, cu Sportul Snagov, echipa care avea sa termine anul pe locul 1 in ierarhia parțiala a Ligii a II-a, și de la Ploiești, cu CS Balotești, antrenorul principal interimar (pentru aceste doua meciuri) al Petrolului, Mugurel Cornațeanu, a fost confirmat…

- Marian Dima CJA Prahova – forul care conduce activitatea arbitrilor prahoveni – a respectat traditia premierii de final de an, banchetul arbitrilor, cel mai vechi eveniment de acest gen din fotbalul prahovean si nu numai, desfasurandu-si “episodul” aferent anului 2018. Intr-o atmosfera placuta si o…

- Pentru ediția in curs a campionatului Ligii a II-a de fotbal, conducatorii și antrenorii Petrolului au optat, pe rand, pentru cinci fotbaliști straini, insa pe doi dintre ei nu au mai apucat sa-i trimita pe gazon, deși au fost ceva timp in pregatirile de vara. In schimb, ceilalți trei au debutat, insa…

- In meciul de astazi, de Ziua Romaniei, mobilizați la maximum și dand dovada de determinare și ambiție maxime, fotbaliștii de la FC Petrolul s-au impus in derbiul primei etape a returului campionatului Ligii a II-a. Victoria a fost una tipic italiana, obișnuita pentru „lupi” și in prima jumatate a ediției…

- Joia trecuta, dupa remiza cu goluri de pe arena Ilie Oana a Petrolului cu UTA, scor: 2-2, „lupii” trecusera pe primul loc al ierarhiei Ligii a II-a, insa, pana la finele etapei a XVIII-a, au cazut pe a treia poziție. Cea de pe care astazi, 27 noiembrie 2018, a abordat derbiul din deplasare cu Academica…

- Urcata pe locul secund in ierarhia la zi a Ligii a II-a de fotbal tocmai cand trebuia, adica pe final de tur, echipa Petrolului a avut, joi seara, un meci considerat drept derbi, dar nu pentru pozițiile din clasament ale combatantelor, adversara – UTA Arad – fiind abia a 10-a, ci doar prin tradiție.…

- Antrenor, in trecut, la fosta CS Blejoi Vispești și ex-tehnician de prim eșalon, mai inainte, al Petrolului, Victor Roșca, stabilit prin zona Prahovei, și-a dorit sa urmareasca in week-end-ul trecut derbiul etapei a XI-a a Ligii A, desfașurat tocmai pe terenul care ii era familiar candva, cel de la…