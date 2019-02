Stiri pe aceeasi tema

- Decizia vine ca urmare a afirmatiilor facute de ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a adus in atentia opiniei publice faptul ca aceaste pasari consuma, mai mult peste decat romanii.

- Cormoranii se pare ca nu-i dau pace ministrului Agriculturii, Petre Daea. Fie ca se afla in Parlamentul European, la Bruxelles, fie in Parlamentul Romaniei de la București, Petre Daea aduce intens, in discuție aceasta problema spinoasa care il apasa.

- "Cormoranii in Romania fac baie in piscine", a spus ministrul Agriculturii, Petre Daea, miercuri, in Parlamentul European, unde a fost chemat in Comisia pentru Pescuit. Catalin Platon – Presedinte ROMFISH – Asociatia Fermierilor Piscicoli explica faptul ca ministrul are dreptate pentru ca populația…

- Cormoranii produc pagube masive fermelor piscicole, atrage atenția ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.”Unii fermieri piscicoli au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze, sa cultive terenurile pur si simplu ca pe terenuri arabile, secand baltile respective pentru…

- Romania a depasit Franta la productia de porumb doi ani consecutivi si nu se va mai da jos de pe piedestal, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, conform Agerpres.

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.Productia…

