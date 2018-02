Corlățean: Mare atenție pentru hashtagi când spun ciuma roșie. O spun răspicat! ”O spun foarte raspicat: mare atenție și pentru hashtagii din strada și chiar și pentru liberali cand folosesc terminologia de ciuma roșie. Cine știe istoria și știe despre ce vorbim, vedeți ca originea istorica este nazista și cu astfel de chestiuni ar fi bine sa nu se mai joace intr-o lume care ramane complicata” a spus Titus Corlațean, la Antena 3. [citeste si] Contestatarii PSD numesc adesea partidul ”ciuma roșie”. Iata și un exemplu sugestiv in acest sens: Principala huiduiala a protestatarilor #REZIST, #INSIST și alții asemanatori este ”PSD, ciuma roșie!”. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- „Duminica ne vedem in Piata Victoriei eliberata. Legile justitiei nu trebuie sa treaca. Urmeaza o perioada - e vorba de zile - in care parlamentarii se vor face ca discuta amendamente, la gramada, in regim de urgenta. Apoi le vor vota, prefacandu-se ca asta inseamna democratie si dezbatere. Strada,…

- Protestatarii au ocupat din nou duminica seara Piața Victoriei din centrul Capitalei, dupa ce, cu o zi inainte, se opusesera instalarii Targului de colinde și tradiții pe care primarul PSD Gabriela Firea intenționa sa-l organizeze pe toata durata lunii decembrie in fața Guvernului.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a laudat, vineri, pe romanii care au iesit intreg anul in strada pentru a apara justitia si statul de drept, criticandu-i totodata pe liderii coalitiei de la putere, care "inventeaza scenarii despre un alt fel de stat", pentru a tine Romania "captiva", ca "sa o foloseasca…

- Aproximativ 1.000 de persoane s-au strans vineri pentru a protesta in Piata Victoriei, pe o ploaie marunta, sub titlul „Romania moare“. Alti oameni au adus cu ei steaguri si pancarte. Protestatarii au strigat „De sarbatori, fara dictatori“, „Justitie, nu coruptie!“, „Firea, nu uita, asta nu e piata…

- Protestatarii au cantat imnul national, in timp ce au fluturat drapelul Romaniei. Se scandeaza "Firea, nu uita, asta nu e piata ta!", "Justitie, nu coruptie!", "De sarbatori, fara dictatori". Citeste si Gabriela Firea inchide Piata Victoriei pentru un targ de Craciun. Protestatarii:…

- Aproximativ 300 de persoane s-au strans vineri, la ora 18.00, pentru a protesta in Piata Victoriei, pe o ploaie marunta, sub titlul „Romania moare“. Alti oameni continua sa vina dotati cu steaguri si pancarte. Protestatarii au strigat „De sarbatori, fara dictatori“, „Justitie, nu coruptie!“, „Firea,…

- Dupa ce i s-a atras atenția ca exista un segment in societate care dorește sa fie orice numai ca sa nu fie PSD, partid pe care-l descriu drept ”ciuma roșie”, ministrul Ilan Laufer a subliniat: ”Este absolut greșit. Este un mod distructiv pentru societatea romaneasca.” [citeste si] Ministrul…

- Manifestantii din Piata Victoriei, aproximativ 10.000 de persoane, au ajuns, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului, unii protestatari indreptandu-se si catre sediul ministerului Justitiei pentru a-i cere demisia lui Tudorel Toader. Protestatarii au anuntat ca vor…

- Protestatarii, care s au adunat duminica seara in Piata Victoriei din capitala, au ajuns in jurul orei 20.30 la Piata Unirii, informeaza Agerpres.ro La Universitate, ei s au oprit pentru cateva minute si au tinut un moment de reculegere in memoria celor care s au jertfit in Decembrie 1989, dupa care…

- UPDATE ORA 20.46 Protestatarii, care s-au adunat duminica seara in Piața Victoriei din capitala, au ajuns in jurul orei 20.30 la Piața Unirii. La Universitate, ei s-au oprit pentru câteva minute și au ținut un moment de reculegere în memoria celor care s-au jertfit…

- "Jandarmeria Romana asigura fara discriminare protectia tuturor persoanelor care aleg sa-si exprime opiniile in mod pasnic. #Atentie la recomandarile sau indicatiile fortelor de ordine. #Sesizati jandarmilor imediat, orice problema care ar putea afecta desfasurarea pasnica a manifestatiilor. Jandarmeria…

- "Am spus la caderea motiunii de cenzura initiata de PNL ca nu vom ceda si vom continua lupta, atat in Parlament, dar si prin orice alte mijloace legale, pentru a scapa Romania din ghearele acestei caracatite care incearca sa confiste statul roman. Astazi, membrii si simpatizantii Partidului…

- Protestatarii au pancarte cu mesaje precum "Reteta PSDragnea: darnicia care te saraceste", "Ziua si noaptea ca hotii" si "Dragnea si ai lui au taiat puterea leului". Alte mesaje scrise pe pancarte sunt: "Platim rate mai mari ca sa aiba PSDragnea bani", "Sustin motiunea PNL pentru o Romanie…

- Aproximativ 400-500 de bucuresteni participa duminica seara, în Piata Victoriei, la un protest fata de modificarea Legilor justitiei, scrie Agerpres. Protestatarii sunt "înarmati" cu steaguri, pancarte, fluiere si tobe. Ei scandeaza "PSD ciuma rosie!" "DNA…

- Cateva sute de persoane protestau duminica seara in Piața Victoriei, cerand demisia Guvernului condus de Mihai Tudose și retreagerea proiectului de modificare a legilor justiției. Protestatarii scandeaza printre altele „DNA sa vina sa va ia!”, „Justiție, nu corupție”, „Nu vrem sa fim conduși de hoți”,…

- La protest au luat parte atat sindicalisti ai Blocului National Sindical, cat si persoane care nu sunt membri de sindicat, dar si angajati din sistemul IT. "Statul isi retrage de la 1 ianuarie finantarea pe care astazi, prin Codul Fiscal, o ofera pentru milioane de cetateni, milioane de pensionari…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, miercuri, in jurul orei pranzului, in Piata Victoriei, fata de propunerile de modificare a Codului fiscal, pachet legislativ ce va fi analizat in sedinta Guvernului, dupa ora 13.00. Protestatarii s-au organizat pe o pagina de Facebook, ei spunand…

- Circa 150 de protestatari. Se scandeaza "ALDE si PSD, aceeasi mizerie / Nu dati inapoi, intram peste voi / Hotii, Hotii / Demisia! - printre scandari". In piata sunt oameni de toate varstele, multe persoane venite in pauza de la diverse birouri din zona Piata Victoriei. Articolul integral pe HOTNEWS…

- Numarul protestatarilor a crescut pe traseu. Traficul rutier este blocat pe un sens pe Bulevardul Magheru si pe Bulevardul Nicolae Balcescu. Oamenii s-au oprit cateva minute in Piata Universitatii, unde au tinut un moment de reculegere in memoria victimelor Revolutiei din 1989, au cantat Imnul national…

- Aproximativ 100 de persoane au protestat, duminica incepand cu ora 18.00, in fața Prefecturii Alba, impotriva modificarii legilor justitiei, dar și a masurilor fiscale anunțate de Guvern pentru perioada urmatoare. Manifestarea a fost pașnica, oamenii nu au adus pancarte și nu au scandat lozinci in…

- Cateva mii de persoane, conform unor surse din Jandarmerie, protesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata proiectul de modificare a Legilor Justitiei. Protestatarii continua sa soseasca, sunt de toate varstele, poarta steaguri tricolore, au vuvuzele si tobe, dar si pancarte pe care se pot citi sloganuri…