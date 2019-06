Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a anunțat in data de 25 aprilie ca a amendat cu 70.000 de lei 'un operator de telefonie mobila' pentru "practici incorecte fața de consumatori" care au ca scop creșterea prețului abonamentelor, scrie hotnews.ro. Autoritatea nu a prezentat numele operatorului, dar surse din industrie au precizat…

- Cu aproximativ o luna inaintea vizitei Papei Francisc in Blaj, orașul alintat Mica Roma freamata in așteptarea momentului istoric! Prețurile la cazari s-au dublat, ofițerii din dispozitivul de securitate au ajuns pana la ușile localnicilor vecini cu Campia Libertații, iar autoritațile se pregatesc cu…

- Ioan Sabau Pop, profesor la Universitatea Petru Maior din Targu Mures, membru al Curtii Internationale de Arbitraj Comercial și avocat Statul roman a platit ceea ce se retrocedeaza azi Formula AS: Despre jaful retrocedarilor din Transilvania s-a vorbit adesea in mass-media romaneasca, cu toate astea,…

- Astazi, 15 martie 2019, la Carei a fost cinstita memoria Eroului Național Avram Iancu și a ideologului Revoluției pașoptiste, Simion Barnuțiu. A fost oficiat un serviciu religios in fața bustului lui Avram Iancu de catre parintele Valer Pop și pr.Viorel Danciu, s-a dat citire programului revoluției…

- In momentul unirii Transilvaniei cu Romania, 1 Decembrie 1918, secuii din Transilvania nu aveau nici urma din autonomia medievala. In 1876, in urma reformei administrative din Regatul Ungariei, parte a Imperiului Austro-ungar, au fost anulate ultimele resturi ale autonomiei secuiesti.

- Ceva nu este in regula in Ungaria. Pentru cine a calatorit in timpul campaniei electorale prin capitala maghiara sau de la Budapesta la Viena, panourile cu George Soros, intr-o maniera aproape interbelica, atarnand pe poduri si flancand autostrada, erau frisonante si neverosimile. Te proiectau in alt…