Coriolan, finalista Cupei „Micii Uniri”

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele care au dus la infaptuirea, acum 160 de ani, a Unirii Principatelor Romane au fost rememorate și de elevii Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești. Figura lui Alexandru Ioan Cuza și a lui Mihail Kogalniceanu au fost reinviate in fața tinerilor din clasele a VI-a, a XI-a A si…

- Elevii colegiilor naționale „N. V. Karpen” și „Mihai Eminescu” și ai Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, din Bacau, au depus coroane și buchete de flori la bustul domnitorului ales odata cu infaptuirea Unirii Principatelor Romane, bust care se afla in curtea școlii gimnaziale care ii poarta numele.…

- Ca in fiecare an, cu ocazia sarbatoririi Unirii Principatelor Romane, și anul acesta, la Alexandria, a fost organizata ceremonia publica prilejuita de infaptuirea Micii Uniri sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas pe calea infaptuirii statului național roman unitar. La 160 de ani de la Mica…

- In urma participarii la tabara de fotbal „Prosport Winter Camp” de la Focșani, portarul in varsta de 7 ani al FCM Bacau a primit ca premiu un stagiu de pregatire de o saptamana in Olanda Culorile lui Ajax… S-a prezentat cu un tricou al lui Ajax și a fost recompensat cu un stagiu de pregatire […] Articolul…

- O noua participare, o noua prestație buna pentru jucatoarea de tenis legitimata la SCM Bacau, Amalia Sofia Nicoli. Dupa ce in decembrie a caștigat turneul de categoria 1 Cupa „Roman Mușat” U10 de la Roman, saptamana aceasta, Amalia Nicoli a disputat finala Cupei de Iarna „CS Vergilius” U10 de la Iași,…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (1860) isi respecta statutul de cea mai veche institutie de invatamant superior din tara. Cum bine i se sade unei unitati academice, inainte de toate se afla cercetarea stiintifica, iar domeniile in care s-au afirmat profesorii ieseni sunt atat cele traditionale,…

- Ultimele zile de vacanța pentru divizionara B Aerostar Bacau. Echipa antrenata de Florin Bratu iși va relua pregatirile luni, urmand ca, dupa o saptamana de antrenamente in localitate, sa se deplaseze, pana la finalul lui ianuarie, la Izvorani, pentru un cantonament. Prima formație din Liga a II-a care…

- Nu ar trebui sa surprinda pe nimeni faptul ca Viorica Dancila s-a trezit sa sarbatoreasca Marea Unire la Focsani, nimerind, ca intr-un film prost, in orasul Micii Uniri cu 55 de zile mai devreme de momentul in care se vor marca 160 de ani de la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn […] Articolul…