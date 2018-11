Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi extrem de imporanta in Romania. Astazi vin doua lovituri la nivel european. Pe de o parte, in Parlamentul European va fi votata rezoluția. Totul depinde de amendamentele ce vor fi adoptate in plen. Pe...

- Romania, in atentia europenilor. Parlamentul European voteaza azi Rezolutia privind statul de drept in țara noastra Este vorba despre un document redactat în urma dezbaterii din 3 octombrie, la care a luat cuvântul şi premierul Viorica Dăncilă. Potrivit textului publicat…

- Iata transcrierea declarațiilor președintelui PNL, Ludovic Orban, la finalul Biroului Executiv al PNL – 5 noiembrie 2018: Partidul Național Liberal face apel la liderii majoritații guvernamentale sa se trezeasca macar in ceasul al doisprezecelea și sa ințeleaga ca Romania este stat membru…

- Asa cum se intampla in fiecare an, in ultimul week-end din octombrie, trecem la ora de iarna.Nu uitati deci sa va reglati ceasurile, in noaptea de sambata spre duminica. Asadar, ora 4 va deveni ora 3.E drept ca telefoanele inteligente se regleaza singure, in ceea ce priveste ceasul. Ramane de vazut…

- In noaptea de 27 spre 28 octombrie vom da ceasul cu o ora inapoi. Astfel, se face trecerea la ora de iarna, atunci cand ora 04:00 devine ora 03:00. Practic vom dormi cu o ora in plus. Tarile europene au introdus dispozitiile privind orarul de vara in secolul trecut pentru a economisi energie,…

- Victor Bostinaru, europarlamentar membru al Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), ales pe listele PSD, a caracterizat afirmatia facuta luni de Comisarul european Corina Cretu drept una politica, dandu-i partial dreptate. El a aparat Guvernul…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a spus, sambata, la Alba Iulia, ca in propunerea Comisiei pentru perioada 2021-2027 se afla o crestere de peste 10% pentru Romania, fata de fondurile de acum, transmite corespondentul MEDIAFAX.