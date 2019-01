Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina Cretu, a anuntat, joi, ca va candida din partea Pro Romania la alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc in data de 26 mai. Prezenta joi la Cluj la o dezbatere pe tema politicii de coeziune in Uniunea Europeana, Corina Cretu a afirmat…

