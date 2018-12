Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Cretu afirma, in mesajul de final de an, ca „in ciuda unor rautati si atacuri", incheie acest an cu satisfactii profesionale mai mari ca oricand. Referindu-se la fondurile europene, ea remarca faptul ca „banii nu sunt totul", fiind esentiale si proiectele de calitate, capacitatea…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu scrie, intr-o postare pe Facebook, ca la finalul acestui an vor fi si tari care vor pierde fonduri insa situatia exacta va fi cunoscuta de abia la sfarsitul lunii ianuarie a anului 2019.

- Comisarul european Corina Crețu trimite noi sageți catre Guvernul Dancila. Într-o postare pe pagina personala de Facebook, Corina Crețu își exprima dezamagirea ca unele țari vor pierde fonduri la final de an pentru ca nu au fost în stare

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a aprobat joi, modificarea Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 al Romaniei. Modificarile vizeaza adaptarea la evoluțiile din domeniului IT, acordarea unui sprijin crescut firmelor mici și mijlocii (IMM) din acest domeniu,…

- Aflata la Oradea, la inaugurarea Podului Centenarului din Oradea, comisarul european Corina Cretu a declarat ca administratiile locale din Ardeal sunt “cap de lista la atragerea de fonduri europene, un exemplu de bune practici care trebuie urmat” si ca Romania risca sa piarda fonduri europene de 600…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat vineri ca, atata timp cat se afla in aceasta functie, va spune ceea ce are de spus atunci cand exista riscul de a se pierde bani europeni si a amintit ca de 4 ani a atentionat guvernele care s-au aflat la putere despre riscul ca Romania

- Corina Crețu afirma intr-un interviu acordat EurActiv Romania ca Bruxelles-ul așteapta sa dea bani autoritaților romane, dar acestea trebuie sa vina cu proiecte. Comisarul european spera ca Romania va imbunatati retelele de transport.

- Intr-un interviu acordat EurActiv Romania, comisarul Corina Crețu afirma ca Bruxellesul așteapta sa dea bani autoritaților romane, dar acestea trebuie sa vina cu proiecte. Oficialul european spera ca Romania va imbunatati retelele de transport.Aflata la inceputul saptamanii la București, pentru…