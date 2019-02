Sandor Zsiros - jurnalist Euronews: Parlamentul European a aprobat o propunere care leaga acordarea de fonduri europene de standardele statului de drept. Cum se poate aplica in viitor si exista riscul in final ca oamenii sa fie privati de fonduri europene din cauza greselilor politicienilor? Corina Cretu - comisar european: Nu inteleg de ce unele state membre considera ca aceasta propunere este impotirva lor. Pentru ca toti macar pretindem ca avem toleranta zero pentru frauda si coruptie. Iar aceasta propunere este pentru protectia banilor contribuabililor europeni. De exemplu, cand OLAF are…