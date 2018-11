Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu, comisar european pentru Politica Regionala, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ca Romania se afla intr-o situație dezastruoasa. Imaginea pe care o are Romania, dupa ce Parlamentul European a votat o rezoluție impotriva Bucureștiului, iar Comisia Europeana a adoptat un MCV dezastruos,…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Cretu, se afla astazi și maine la București și urmeaza sa discute cu premierul Viorica Dancila. Corina Crețu este insoțita de comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger.

- Comisarul european Corina Cretu a raspuns joi acuzatiilor lansate de consilierul premierului Darius Valcov, potrivit carora Comisia Europeana ar aloca Romaniei doar 150 de milioane de euro pentru constructia a trei spitale. Astfel, oficialul european a explicat ca la momentul incheierii intelegerii,…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, explica ca banii de la UE nu ajung pentru proiectele din Romania și oricum este mai ieftin sa construiești spitale in parteneriat public privat, decat pe fonduri europene. Comisarul european, Corina Crețu, vine cu o replica pentru Valcov și…

- Victor Bostinaru, europarlamentar membru al Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), ales pe listele PSD, a caracterizat afirmatia facuta luni de Comisarul european Corina Cretu drept una politica, dandu-i partial dreptate. El a aparat Guvernul…

- MOTIUNEA DEPUSA DE PNL IN SENAT: ROMANIA SUB ORANDUIREA PSD - RUSINEA EUROPEI LA INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT Domnule presedinte, Doamnelor si domnilor senatori, Domnule ministru al Transporturilor Lucian Sova, Condus de catre dumneavoastra, Ministerul Transporturilor a adus in stare de DEZASTRU sectorul…

- Intr-un interviu acordat EurActiv Romania, comisarul Corina Crețu afirma ca Bruxellesul așteapta sa dea bani autoritaților romane, dar acestea trebuie sa vina cu proiecte. Oficialul european spera ca Romania va imbunatati retelele de transport.Aflata la inceputul saptamanii la București, pentru…

- Majoritatea europenilor care au raspuns la consultarea publica privind ora de vara sunt in favoarea renunțarii la schimbarea orei de doua ori pe an, conform rezultatelor preliminare publicate, in 31 august, de Comisia Europeana. Aceeași preferința a fost inregistrata și in randul respondenților din…