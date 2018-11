Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, precizeaza ca este in continuare membru PSD si reaminteste ca in 2014 a condus lista de candidati la europarlamentare a formatiunii social-democrate. "Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu care am impartit ani de munca, cu care am lucrat din 1991 si pana in 2014, sa spun ca sunt in continuare membru PSD. Am fost aleasa deputat si senator pe listele PSD. In 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri in care partidul a castigat 16 mandate din cele 32 care revin Romaniei. In noiembrie 2014,…