- Romania a trimis proiecte in valoare de 640 de milioane de euro la Comisia Europeana (CE), in ultimele doua saptamani ale anului trecut, a anuntat Corina Cretu, comisarul european pe Politica Regionala, vineri seara, in cadrul unei emisiuni.

- Oficialul european precizeaza ca este important de știut ca fiecare dintre orașele care au constituit aceasta Alianța are la dispoziție bani in cadrul Programului Operațional Regional, mai precis in cadrul axelor actuale privind dezvoltarea urbana.Totodata, spune Corina Cretu, prin Articolul…

- Fostul ministru al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Romania este pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, toate elementele fiind in grafic. Negrescu a mai spus ca banii europeni trebuie sa fie o prioritate pentru tara noastra, conform…

- Corina Crețu, comisar european pentru Politica Regionala, a declarat ca Romania se afla intr-o situație dezastruoasa. Imaginea pe care o are Romania, dupa ce Parlamentul European a votat o rezoluție impotriva Bucureștiului, iar Comisia Europeana a adoptat un MCV dezastruos, cu 20 de puncte critice,…

- Niciun alt proiect major nu este depus la Comisia Europeana in afara magistralei de metrou M6, a afirmat, vineri, comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a adaugat ca este trist ca in alte state poate contribui la dezvoltarea si deblocarea de proiecte, in timp ce in Romania…

- "In legatura cu informațiile aparute azi in presa referitoare la spitalele regionale de la Craiova, Iași și Cluj, doresc sa fac urmatoarele precizari: In timpul procesului de pregatire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul Dezvoltarii Regionale a propus Comisiei Europene introducerea…