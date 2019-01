Stiri pe aceeasi tema

- „Ma bucur sa constat ca politica de coeziune reprezinta o prioritate pentru Președinția romana” Dupa un interval tensionat, in care comisarul Corina Crețu a criticat in repetate randuri guvernul și pd fosta sa colega de banca europarlamentara, la rascruce de ani (la intrarea in cel care va decide cine…

- "Am urmarit cu mare interes declaratiile autoritatilor privind absorbtia fondurilor europene de catre Romania. Daca aceste rezultate vor fi confirmate de serviciile mele, a caror evaluare pe tari va fi definitivata in ianuarie, nu pot decat sa felicit autoritatile nationale, in mod sincer. Ceea ce…

- Comisarul european Corina Cretu isi exprima dezamagirea in legatura cu faptul ca guvernantii romani nu recunosc meritele Comisiei Europene in absorbtia fondurilor europene si spune ca ii pare rau sa constate, in fiecare intalnire pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila, cat de dezinformata este…

- Corina Crețu a anunțat ca exista deja o propunere pentru bugetul 2021-2027, perioada in care se vor pune la dispoziția Romaniei 27 de miliarde de euro. "Comisia Europeana va fi alaturi de Romania și dupa 2020. In propunerea noastra pentru bugetul 2021-2027, Romania are alocate 27 miliarde…

- "Romania nu a platit din fonduri europene credite de la Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana de Dezvoltare. Noi am decontat proiecte de infrastructura implementate de autoritatile romane. Vreau sa fac precizarea ca toate proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile sunt intai…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca este socata de faptul ca interventiile sale publice cu privire la necesitatea accelerarii implementarii proiectelor pentru dezvoltarea Romaniei au fost extrem de politizate, conform Mediafax. „Fiind ziua…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, spune ca este în continuare membru PSD si precizeaza ca în 2014 a condus lista de candidati la europarlamentare a formatiunii social-democrate."Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu…

- Comisarul european Gunther Oettinger a declarat, marti, ca statul de drept reprezinta o valoare importanta a Uniunii Europene, aratand ca se asteapta ca Romania sa aiba o presedintie de succes la Consiliul UE. "In general, statul de drept este o valoare importanta a Uniunii Europene. Asadar,…