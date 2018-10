Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri, ca principala preocupare a autoritatilor romane trebuie sa fie cheltuirea banilor oferiti de Uniunea Europeana si abia apoi sa se angajeze in parteneriate public-private, pentru care romanii vor plati.

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri, ca principala preocupare a autoritatilor romane trebuie sa fie cheltuirea banilor oferiti de Uniunea Europeana, prin proiecte, spunand ca sunt miliarde de euro care asteapta la Bruxelles si abia apoi se poate vorbi de parteneriate public-private. “Cred…

- In ultimul discurs al sau privind Starea Uniunii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre Romania, dar nu pe un ton amenințator, așa cum se vehicula in spațiul public. In urma evenimentelor și violențelor din 10 august, Gabriela Firea declara ca a avut o discuție cu comisarul…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat ca niciun stat membru din Uniunea Europeana ”și nu numai” nu a dorit sa ia niciun urs – specie protejata in Romania –, nici macar pentru gradinile zoologice, precizand ca multe țari nici nu mai au aceasta specie de 100 de ani. Grațiela Gavrilescu a…

- Aproximativ 200 de milioane de euro din fondul de coeziune vor fi investite in constructia unei autostrazi intre Berettyoujfalu si Debrecen, in estul Ungariei, informeaza Comisia Europeana, printr-un comunicat de presa. 'Acest proiect finantat de Uniunea Europeana va permite oamenilor din…