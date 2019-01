Corina Cretu: Romania beneficiaza de fonduri UE de 30,8 miliarde de euro, din care a accesat 7,9 miliarde

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca suma alocata Fondului de investitii al administratiei locale este de 10 miliarde de lei. In momentul in care a fost corectata de ziaristi, care i-au spus ca Liviu Dragnea a inaintat suma de 10 miliarde de euro, Dancila a precizat ca poate asa este.…

- Executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor. In aceeasi perioada a anului trecut, deficitul bugetar a fost de 6,61 miliarde lei, adica 0,77% din PIB, in conditiile…

- Deficitul bugetar din perioada ianuarie - octombrie 2018 a crescut de 2,8 ori ca pondere in PIB si de 3,2 ori ca valoare, fata de aceeasi perioada a anului trecut, reiese din declaratiile facute marti de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. Oficialul de la Finante, a spus, marti,…

- O eventuala schimbare a modului de incasare a TVA se va aplica de la 1 ianuarie 2019, a declarat sambata ministerul Finantelor Eugen Teodorovici, la Antena 3, ca reactie la solicitarea Comisiei Europene de eliminare a platii defalcate a TVA. "O sa vad cum au fundamentat, discutam in Guvern…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis in tara 2,695 de miliarde de euro in primele opt luni ale anului 2018, cat toate fondurile si subventiile europene primite in primele sapte luni. Cele 2,695 de miliarde de euro au fost trimise de romanii care lucreaza atat cu contracte sub un…

- Comisia Europeana a reactionat, joi, dupa ce Tudorel Toader a declansat, miercuri seara, procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. "Comisia Europeana, impreuna cu alti parteneri internationali si statele membre, au subliniat in mod repetat ca independenta sistemului…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca aderarea Romaniei la zona euro nu va avea loc prea curand, deoarece pe plan intern "lucrurile se misca incet". "Trebuie sa facem diferenta intre rezultatele concrete pe care le avem acum si care se lasa asteptate. Nu suntem intr-o perioada in care intrarea…