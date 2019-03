Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) si jurnalistii Capital Media Production sarbatoresc joi toate doamnele din business prin organizarea Galei "Women in Economy". "Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din Romania trebuie recunoscute. Cu o educatie academica…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) si jurnalistii Capital Media Production sarbatoresc joi toate doamnele din business prin organizarea Galei "Women in Economy". "Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din Romania trebuie recunoscute. Cu o educatie…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) si Capital Media Production vor premia joi, 7 martie, doamnele din business, in cadrul evenimentului ''Women in Economy'', ce va avea loc la Opera Nationala Bucuresti. "Astazi nu mai traim in definitii, cream…

- Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din Romania trebuie recunoscute. Cu o educație academica solida, acestea au reusit sa-și dovedeasca valoarea intr-un mediu extrem de complicat. Indispensabile in organizații, fac parte din board-uri și chiar conduc destinele celor mai mai mari…

- La Bruxelles a avut loc primul trialog, sub Președinția romana a Consiliului UE, cu privire la reglementarile viitoare asupra fondurilor europene prevazute prin Politica de Coeziune, dosar gestionat de Ministerul Fondurilor Europene. Rovana Plumb, in calitate de președinte al Consiliului…

- Romania doreste sa participe activ la consolidarea proiectului european si isi propune sa avanseze lucrarile in domeniul economic, financiar si fiscal, in beneficiul statelor membre, a declarat luni ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul intrevederii pe care a avut-o la Bucuresti…

- Romania a trimis proiecte in valoare de 640 de milioane de euro la Comisia Europeana (CE), in ultimele doua saptamani ale anului trecut, a anuntat Corina Cretu, comisarul european pe Politica Regionala, vineri seara, in cadrul unei emisiuni. Pe langa aceasta suma, proiecte in valoare de alte 22 de milioane…

- Portalul cu date despre alocarea fondurilor europene a fost actualizat, a anuntat, vineri, Corina Cretu, comisarul european pentru Politica Regionala. Pe acesta sunt afisate cele mai recente date despre sumele din fonduri europene care au fost accesate de catre fiecare tara. "Portalul pe care…