- La inceputul anului 2018, Romania s-a confruntat cu un risc de dezangajare de 800 de milioane de euro, a declarat, pentru AGERPRES, comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu. "La inceputul anului 2018, Romania s-a confruntat cu un risc de dezangajare de 800 de milioane de euro, din…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu scrie, intr-o postare pe Facebook, ca la finalul acestui an vor fi si tari care vor pierde fonduri insa situatia exacta va fi cunoscuta de abia la sfarsitul lunii ianuarie a anului 2019.

- Firmele romanești de tehnologie vor putea primi finanțari maxime de cate 3,5 milioane de euro, iar startupurile vor putea primi maximum 200.000 Euro fiecare, prin Early Game Ventures, un nou fond de investiții de capital de risc, in valoare totala de 28 de milioane de euro, lansat vineri in Romania,…

- Oficialul european precizeaza ca este important de știut ca fiecare dintre orașele care au constituit aceasta Alianța are la dispoziție bani in cadrul Programului Operațional Regional, mai precis in cadrul axelor actuale privind dezvoltarea urbana.Totodata, spune Corina Cretu, prin Articolul…

- Aflata la Oradea, la inaugurarea Podului Centenarului din Oradea, comisarul european Corina Cretu a declarat ca administratiile locale din Ardeal sunt “cap de lista la atragerea de fonduri europene, un exemplu de bune practici care trebuie urmat” si ca Romania risca sa piarda fonduri europene de 600…

- "Ca urmare a discuțiilor purtate in cadrul emisiunii “Punctul de intalnire” de aseara, realizata de Radu Tudor, pe tema celor 3 spitale regionale doresc sa fac urmatoarele precizari: Conform informațiilor primite de la Banca Europeana de Investiții (BEI) care finanțeaza studiul de fezabilitate…

- Comisarul european Corina Cretu a salutat vineri modul in care Romania a realizat alocarile din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru cercetare si inovare."Salut modul in care Romania a realizat alocarile din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru inovarea intreprinderilor…