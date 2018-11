Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a declarat, intr-un interviu pentru Romania Tv, despre rezolutia din PE si raportul MCV, ca Romania trebuie sa invete din aceste lectii, iar partidele din tara noastra nu trebuie sa puna in cheie complotista faptul ca cineva ne vrea raul.

- Așadar, cu o majoritate covarșitoare, Parlamentul European a votat o rezoluție dura impotriva modului in care actuala guvernare din Romania respecta statul de drept The post Raportul MCV și rezoluția PE sunt pentru Romania, nu impotriva ei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Premierul Romaniei sustine, referitor la rezolutia referitoare la tara noastra, adoptata in Parlamentul European astazi, ca este incorecta, criticand europarlamentarii romani care au votat in favoarea rezolutiei."E o rezoluție politica. Profund incorecta, nu are temei deloc in anumite puncte…

- "Am votat impotriva acestei rezoluții, din mai multe motive. Acest document privind statul de drept in Romania este parte a campaniei electorale care a inceput privind urmatoarele alegeri pentru Parlamentul European din mai 2019. Grupul PPE (popularilor europeni) a dorit sa echilibreze situația,…

- Europarlamentarul Maria Grapini a catalogat rezoluția impotriva Romaniei adoptata in Parlamentul European ca „o rezoluție a ipocriziei”.„Aceasta rezoluția nu are legatura cu lucrurile din Romania. Daca luam oricare din punctele votate din rezoluție, toate aceste lucruri se regasesc intr-o…

- Parlamentul European (PE) a adoptat marti rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri, un text care afirma ‘profunda preocupare’ a eurodeputatilor fata de reforma legislatiei judiciare si penale din Romania si ‘condamna interventia…

- Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European, a anuntat ca familia politica pe care o conduce va vota rezolutia privind Romania. De asemenea, si socialistii vor sustine rezolutia.

- Liderii Parlamentului European, reuniți in ședința Conferinței președinților, au amanat joi o discuție privind adoptarea unei rezoluții pe tema statului de drept și a Justiției din Romania, au declarat pentru G4Media.ro surse europene.Potrivit acestora, decizia privind supunerea spre dezbatere…