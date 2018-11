"Eu regret demisia dl Victor Negrescu. Am fost colegi in PE. A avut o expertiza foarte buna. Sincer, nu pot vorbi in numele dumnealui. Nu stiu ce s-a intamplat, insa si acesta este un semnal a celor ce s-au intamplat, votul in PE si analiza CE. Pe de alta parte, e bine ca a fost numit un domn de cariera, dl Ciamba si avem pe Odobescu care depune toate eforturile pentru a avea o presedintie de succes. Asa cum a spus si dl Juncker, orice tara tr (...)