- Corina Crețu susține ca Guvernul ar trebui sa depuna proiecte de accesare a fondurilor europene inainte de a aduce acuzatii Comisiei Europene. Comisarul european spune ca o va invita miercuri, pe Viorica Dancila, atunci cand premierul va fi la Bruxelles, sa spuna care este poziția Guvernului in privinta…

- Niciun alt proiect major nu este depus la Comisia Europeana in afara magistralei de metrou M6, a afirmat, vineri, comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a adaugat ca este trist ca in alte state poate contribui la dezvoltarea si deblocarea de proiecte, in timp ce in Romania…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a declarat, marți, ca politica de coeziune nu are culoare politica, respectiv aceasta acționeaza ca o „forța de incluziune” și se adreseaza, in principal, cetațenilor statelor membre UE, scrie Mediafax. „Este vorba de coeziune…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a declarat luni, la București, ca nu denigreaza Guvernul atunci cand spune ca este responsabil 100% pentru problemele in atragerea fondurilor europene, ci este datoria sa sa spuna „lucrurilor pe nume”.„Va asigur ca mi-am propus sa…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a spus, sambata, la Alba Iulia, ca in propunerea Comisiei pentru perioada 2021-2027 se afla o crestere de peste 10% pentru Romania, fata de fondurile de acum, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, face apel la Ministerul Transporturilor sa depuna proiecte mature pentru finantare europeana, cum ar Sibiu – Pitesti, Pitesti – Constanta sau podul de la Braila.

