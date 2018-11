Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, reacție surpriza la ipoteza ca noul premier al Romaniei ar putea fi comisarul european Corina Crețu.''Nu am auzit de așa ceva și este o varianta pe care nu aș comenta-o", a raspuns Iohannis la intrebarea jurnaliștilor. Citește și: Acuzație NAUCITOARE: Dragnea…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, il va primi joi, 1 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Președintele Confederației Elvețiene, domnul Alain Berset, care efectueaza, in perioada 31 octombrie – 1 noiembrie a.c., o vizita oficiala in țara noastra, la invitația omologului roman.In…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit joi, 25 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, o delegatie formata din reprezentanti ai asociatiilor „Moldova Vrea Autostrada", „Impreuna pentru A8" si „Pro Infrastructura". In cadrul intalnirii a fost abordata situatia actuala a proiectului Autostrazii…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 24 octombrie a.c., o alocuțiune in cadrul Dejunului oficial oferit cu prilejul Zilei Armatei Romaniei in onoarea militarilor și civililor din țara și din teatrele de operații.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii:…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 22 octombrie a.c., o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, prin care ii invita la consultari, la Palatul Cotroceni, pe tema legislatiei din domeniul justitiei, informeaza administratia…

- 'M-as bucura sa fie prim-ministru doamna Cretu. Preluam la 1 ianuarie presedintia UE si va dati seama cat de bine o sa arate Romania cu doamna Dancila, cu domnul Andrusca si cu toti ceilalti', a afirmat Ponta. Liderul Pro Romania sustine ca nominalizarea Corinei Cretu pentru pozitia de comisar…

- Presedintele Klaus Iohannis urma sa se intalneasca joi cu ministrii Finantelor si Justitiei pentru discutii pe tema rectificarii bugetare, in contextul in care Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetara in absenta unui aviz al CSAT si in care invitatia la consultari a fost adresata premierului…

- Declaratii în acest sens a facut presedintele României, Klaus Iohannis la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Române, scrie tvrmoldova.md. „Veti continua sa actionati pentru consolidarea parteneriatelor bilaterale. Parteneriatul pentru integrarea europeana a…