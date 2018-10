Politica de coeziune este garantia cresterii calitatii vietii pentru cetatenii europeni, rezultatele fiind vizibile si in Romania, care in perioada scursa de la aderarea la UE a beneficiat pentru propria dezvoltare de fonduri europene de peste 45 miliarde de euro, a subliniat comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu, inaintea vizitei pe care o va efectua luni si marti in Romania, Pe agenda acestei vizite sunt incluse intalniri cu reprezentanti de prim rang ai autoritatilor romane si dezbateri despre viitorul politicii europene de coeziune in cadrul a doua conferinte de anvergura,…