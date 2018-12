Corina Cretu o someaza pe Dancila sa spuna daca atacurile la adresa CE reprezinta pozitia statului roman

Corina Cretu, comisar european pentru politica regionala, ii cere premierului Viorica Dancila sa spuna daca atacurile la adresa Comisiei Europene reprezinta pozitia oficiala a statului roman sau doar opinii private.



"Nu este prima data cand oameni din partidul de guvernamant, inclusiv din Guvern, ataca Comisia Europeana. Aseara, nu numai eu am fost atacata, ci si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.



Stiti foarte bine ca Frans Timmermans este de cateva saptamani bune atacat si jignit in fiecare zi in Romania de membrii partidului de guvernamant. Si cand comisarul…