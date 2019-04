Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european si candidat Pro Romania la alegerile europarlametnare, Corina Cretu, a declarat ca in acest moment dezvoltarea Romaniei este blocata sau trasa inapoi din lipsa capacitatii in administratia publica si ca tara noastra nu are proiecte prin care sa atraga fonduri europene. "Imi pare rau…

- Victor Ponta, a declarat luni, la Fagaras, ca primarii PSD din zona nu au participat la intalnirea cu comisarul european Corina Cretu desfasurata luni in acest oras din judetul Brasov. „Probabil ati constatat, astazi, ca primarii PSD nu au fost la intalnirea cu comisarul european. E mai mult decat prostie,…

- Comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina Cretu, a anuntat, joi, ca va candida la alegerile pentru Parlamentul European din partea Pro Romania, precizand ca decizia este o delimitare clara de actuala conducere a PSD, transmite corespodentul MEDIAFAX. In același timp, Corina Cretu a declarat,…

