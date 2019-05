Corina Creţu: Gradul de absorbţie a fondurilor europene este 20% Ea a aratat ca principalul proiect de infrastructura mare care a fost semnat si finantat in acest exercitiu financiar este cel legat de reabilitarea caii ferate Radna (Arad) - Gurasada - Simeria (Hunedoara), pentru care Comisia Europeana a aprobat fonduri in valoare de 1,3 miliarde de euro. Un alt proiect important se refera la modernizarea Drumului European E79, Oradea-Deva, pentru acesta fiind aprobata o finantare de 76 de milioane de euro. "Gradul de absorbtie este 20%, la ora actuala, pentru perioada 2014-2020. Este foarte trist ca se pierd aceste sanse si oportunitati. Eu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

