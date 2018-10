Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul Corina Cretu va face, luni si marti, o vizita la Bucuresti, in cursul careia va avea convorbiri cu premierul Viorica Dancila si va discuta viitorul politicii europene de coeziune in cadrul a doua conferinte de anvergura. Corina Cretu va sustine si doua conferinte de presa.Potrivit…

- Noul prefect al judetului Giurgiu, Adriana Putaru, care a detinut pana in prezent functia de subprefect, a fost investita luni in functie, postul fiind liber dupa eliberarea din functie a fostului prefect Nina Carmen Crisu. Directorul Directiei Generale pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului,…

- Numarul posturilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat in anul scolar 2018-2019 va fi suplimentat in 11 judete si in municipiul Bucuresti cu 1.336, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. Reactia Guvernului vine dupa ce, recent, Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, ii…

- „Sunt extrem de ingrijorat de situația din Romania”, a scris, pe contul sau de Twitter, Weber. El și-a anunțat recent candidatura pentru a fi desemnat de PPE la șefia Comisiei Europene dupa alegerile europene din 2019. „L-am intrebat pe premierul Viorica Dancila astazi (marti – n.r.) despre coruptie…

- Ambasada Suediei la București a postat un mesaj cu subințeles, dupa ce premierul Viorica Dancila a ratat intalnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, luni pe aeroportul Baneasa.Corina Crețu, despre scandalul din partidul lui Dragnea: 'Soluția trebuie sa vina din PSD'.…

- Autoritatile de la Bucuresti nu au avut o reactie imediat dupa protestele din 10 august, a declarat marti fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu. El a afirmat ca, in contextul in care "se dau unii pe altii pe mana organelor", pierde din nou imaginea Romaniei, care a aparut din nou, intr-o masura…

- Ati avut sansa sa fiti prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei. Ce s-a intamplat, cum ati pierdut lupta cu Viorica Dancila? A fost ceva impus de partid? - Eu am fost sustinuta si propusa de organizatia din Bucuresti, dar am renuntat. De ce? Pentru ca as fi venit dupa doua esecuri - Sorin Grindeanu…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, trei memorandumuri cu privire la Lista nationala de proiecte prioritare pe care Romania le va promova la Summitul Initiativei celor Trei Mari, care se va desfasura la Bucuresti, in luna septembrie, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi…