'A fost o discutie intreaga si in cadrul Comisiei si in Parlamentul European legata de aceasta legatura intre fondurile europene si respectarea statului de drept. Urmeaza sa se ia o decizie in Consiliu. Eu cred ca raspunde acestui principiu pe care il avem foarte clar in Comisia Europeana si Uniunea Europeana: toleranta zero fata de frauda. Pe de alta parte, implementarea cu succes a tuturor proiectelor, dar si respectarea valorilor si principiilor Uniunii Europene. Este evident. Atunci cand o tara vine in aceasta familie vine si cu drepturi, dar si cu obligatii. In calitate de comisar european,…