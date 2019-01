Conditionarea fondurilor UE de respectarea statului de drept a generat o intreaga discutie in cadrul Comisiei si in Parlamentul European si raspunde principiului toleranta zero fata de frauda, a explicat, luni, la Bucuresti, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. "A fost o discutie intreaga si in cadrul Comisiei si in Parlamentul European legata de aceasta legatura intre fondurile europene si respectarea statului de drept. Urmeaza sa se ia o decizie in Consiliu. Eu cred ca raspunde acestui principiu pe care il avem foarte clar in Comisia Europeana si Uniunea Europeana: toleranta…