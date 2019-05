Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Braila, ca, la Comisia Europeana, nu a fost depusa nici pana in prezent cererea de fi...

- Noi filmari arata stadiul lucrarilor la podul peste Dunare ce va uni Tulcea de Braila si Galati. Imaginile captate de la inaltime, cu ajutorul unei drone, dezvaluie santierul de la Jijila.

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un Memorandum cu privire la realizarea Podului peste Dunare intre Zimnicea – Svishtov, un proiect discutat la nivelul celor doi prim-miniștri și in cadrul reuniunii cvadrilaterale din 29 martie, de la Snagov. Acest proiect de anvergura este necesar in condițiile…

- Ministerul Transporturilor a retransmis Comisiei Europene studiul de trafic pentru podul peste Dunare dintre judetele Braila si Tulcea, studiul fiind o parte componenta a cererii de finantare, a anuntat luni, la Tulcea, ministrul Razvan Cuc, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a atacat dur pe pe liderii Pro Romania chiar in fief-ul lui Mihai Tudose, la Braila. Declarațiile au avut loc in cadrul vizitei ministrului la șantierului Podului peste Dunare. Solicitat de jurnaliștii prezenți daca sunt probleme cu introducerea Podului…

- Corina Cretu, candidat al Pro Romania la alegerile europene, a afirmat intr-o conferinta de presa ca a discutat in mai multe randuri cu Guvernul roman, atat despre cele trei spitale regionale de urgenta, cat si despre autostrada Iasi-Targu Mures, dar ca la Comisia Europeana nu a fost depusa in prezent…