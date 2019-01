Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu a afirmat, miercuri, ca a facut ”enorm” pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene și ca Rovana Plumb nu a facut marți referire la eforturile comune pentru ca ”probabil nu a primit aprobare de la partid”. Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a evitat sa dea o replica directa,…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca va „merge pana la capat, cu un proces” in care PSD sau Codrin Ștefanescu sa demonstreze acuzațiile care i-au fost aduse despre tradarea intereselor naționale ale Romaniei. In replica, secretarul general…

- Romania va beneficia in perioada 2021 – 2027 de o crestere cu peste 7 miliarde de euro a finantarilor prin Politica de Coeziune, respectiv peste 300 de euro pe cap de locuitor, a declarat, marti, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, la conferinta la nivel inalt privind viitorul…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat luni, intr-o dezbatere organizata la Bucuresti, ca Romania nu isi poate permite „luxul” sa se gandeasca la iesirea din Uniunea Europeana.

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, explica ca banii de la UE nu ajung pentru proiectele din Romania și oricum este mai ieftin sa construiești spitale in parteneriat public privat, decat pe fonduri europene. Comisarul european, Corina Crețu, vine cu o replica pentru Valcov și ii…

- Comisarul european, Corina Crețu, vine cu o replica pentru consilierul guvernamental Darius Vâlcov și îi explica ca în cazul în care România dorește mai mulți bani pentru cele trei spitale regionale, atunci ea este

- Comisarul european, Corina Cretu, vine cu o replica pentru Valcov si ii explica ca in cazul in care Romania doreste mai multi bani pentru cele trei spitale regionale, atunci ea este deschisa si asteapta documentatia pe care o va solutiona in regim de urgenta la Bruxelles. "In legatura cu informatiile…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, explica ca banii de la UE nu ajung pentru proiectele din Romania și oricum este mai ieftin sa construiești spitale in parteneriat public privat, decat pe fonduri europene. Comisarul european, Corina Crețu, vine cu o replica pentru Valcov și…