- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Cretu, a confirmat, la Europa Fm , ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene in functie de respectarea principiilor statului de drept, insa dupa anul 2020. Potrivit Corinei Cretu, in acest moment niciun stat membru nu poate fi…

- Este nevoie de o accelerare a implementarii pe teren a proiectelor, iar Romania trebuie sa indeplineasca primele obiective de absorbtie, a declarat luni Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a precizat ca asteapta investirea Guvernului pentru a discuta acest aspect cu noul…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, se va întâlni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk.

- Uniunea Europeana continua sa fie extrem de atenta cu privire la ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Modificarile aduse legilor Justitiei nu sunt deloc pe placul celor de la Bruxelles, iar de acolo vine un mesaj extrem de clar. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim…

- Perspectivele de intensificare a relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana in baza implementarii Acordului de Liber Schimb Cuprinzator și Aprofundat (DCFTA) au fost discutate la Bruxelles, in cadrul intrevederii viceprim-ministrului Iurie Leanca cu Cecilia

- Anul 2017 pare sa fie cel mai slab in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene de dupa 2012. Cu numai 3,648 miliarde de euro primite de la Comisia Europeana, potrivit datelor preliminare ale...

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat vineri multumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. "In Romania, Justitia este independenta, trebuie sa ramana asa. Eu, presedintele Romaniei, o sa fac orice…

- Cotidianul: Despre nevoia reducerii birocrației pentru beneficiarii fondurilor europene se discuta de multa vreme. Cum se vor reflecta noile masuri direct in activitatea beneficiarilor romani? Corina Crețu: O politica de coeziune mai simpla și mai flexibila reprezinta o prioritate pentru noi, nu doar…

- Premierul Mihai Tudose a raspuns, printr-un comentariu publicat pe pagina de Facebook Coruptia Ucide, scrisorii deschise pe care 42 de organizatii civice i-au transmis-o sambata. Premierul a propus ca intalnirea ceruta de ONG-uri sa aiba loc pe 27 decembrie.

- MAE a reactionat, vineri, la scrisoarea transmisa de ambasadele a sapte state europene privind modificarea legilor justitiei. Ministerul sustine ca „orice analiza a acestor evolutii trebuie sa tina cont si de un dialog cu reprezentantii din Parlament privind substanta concreta a modificarilor legislative…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, a spu joi ca "nu exista niciun motiv de ingrijorare", pentru ca cele trei legi privind acest domeniu au fost adoptate in urma unei consultari publice. "Nu exista niciun motiv de ingrijorare, cele trei legi au fost adoptate intr-o…

- Bruxelles, 21 decembrie 2017. Ca urmare a votului privind modificarea legilor justitiei din Romania, presedintele PPE, Joseph Daul, a facut urmatoarele declaratii: "Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei.…

- Kelemen Hunor: Legile adoptate nu afecteaza statul de drept si independenta justitiei Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii a fost amanata, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018, urmand ca aceasta sa fie reluata joi dimineata.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul "Belina" si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat ca 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013 au fost total pierdute. Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat ca România a pierdut circa…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care a participat la semnarea contractelor de finanțare depuse in cadrul Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Programul Operațional

- Corina Cretu, Comisarul European pentru Dezvoltare Regionala, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca maine vor fi semnate contracte de investitii din fondurile europene in valoare de 300 de milioane de euro si ca va discuta cu oficialii guvernului accelerarea modernizarii sistemului de urgenta 112.

- Președintele comisiei speciale privind legile Justiției, Florin Iordache, a precizat ca amendamentele depuse la propunerile de modificare a Codurilor penale pentru transpunerea directivei referitoare la prezumția de nevinovație nu depașesc cadrul legislativ european, in timp ce Opoziția susține ca modificarile…

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera. Pana in octombrie 2017, aproape jumatate din…

- Unda verde in Polonia pentru un pachet legislativ care intareste controlul puterii asupra sistemului judiciar. A fost aprobat in camera inferioara, in pofida protestelor si a criticilor venite de la Bruxelles.

- Tariceanu: In pofida strigaturilor si tipuriturilor din piata, vrem sa intarim independenta justitiei Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Arad, cu privire la protestele din tara, ca “in pofida strigaturilor si tipuriturilor din piata, vrem sa intarim independenta justitiei”.…

- Cele doua asociații — Adunarea naționala catalana (ANC) și Omnium Cultural — anunțasera anterior ca se așteapta la 20.000 de participanți.Manifestanții s-au intalnit in jurul orei locale 11:30 (10:30 GMT) in parcul Cinquantenaire, din apropierea sediului Comisiei Europene, și au pornit…

- Simona Halep nu este numarul unu doar in clasamentul WTA, ci si in ierarhia celor mai de succes femei din Romania. Topul facut public de Capital o gaseste pe prima pozitie pe Simona 460 de puncte .Halep e urmata de Corina Cretu 415 puncte , Comisarul European pentru Politici Regionale. Podiumul e completat…

- Modicarea legilor Justiției nu a atras numai nemulțumirea partenerilor NATO. Semnale vin și de la Bruxelles ca lucrurile nu vor fi lasate așa nici de oficialitațile Uniunii Europene. La București insa in arcul Puterii, prea puțin conteaza avertismentele Vestului. Dupa o repliere…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a trimis o scrisoare catre liderii institutiilor europene si grupurilor politice de la Bruxelles pentru a atrage atentia cu privire la 'asaltul' coalitiei PSD-ALDE asupra independentei sistemului de justitie din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al USR. USR…

- Corespondența de la Sorin Popescu: Eurodeputați romani au confirmat la o intalnire cu presa din Romania riscul ca in cadrul instituțiilor europene sa se incerce o modalitate de condiționare a acordarii fondurilor europene de situația statului de drept, dar au apreciat ca o astfel de masura este dificil…

- Confruntata in ultima vreme cu derivele de la regulile statului de drept din partea Ungariei si Poloniei, Uniunea Europeana a constat ca amenintarile cu activarea articolului 7 din Tratatul UE, cel care suspeda dreptul de vot al unui stat membru in cadrul Consiliului, nu au efecte. De aceea, Bruxelles-ul…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis marți de președintele Senatului,…

- Laura Kovesi, femeia insarcinata sa curete unul dintre cele mai corupte state membre UE de coruptie, ii ataca pe cei care vor sa-i deraieze eforturile, scrie Euronews. Sefa luptei impotriva corutiei in Romania denunta ceea ce numeste ”atacuri de necrezut” vizand incercari de a scapa tara de coruptie,…

- Mihai Tudose anunța ca legile justiției trebuie schimbate! Asta pentru ca, spune premierul, de-a lungul timpului au fost derapaje din partea puterilor statului, care au incalcat principiile separației. Tudose vrea ca justiția sa fie independenta, dar fara ca acest lucru sa insemna ca ea e șefa.”Au…

- Un colectiv de artisti polonezi a difuzat joi un montaj video de sustinere a independentei sistemului judiciar si impotriva demersurilor guvernului de la Varsovia de a reforma acest sistem, demersuri pe care opozitia poloneza si Bruxelles-ul le considera o amenintare pentru separatia puterilor in…

- In septembrie 2017, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, atragea atentia ca Romania mai avea de indeplinit 5 conditionalitati ex-ante restante, pentru absorbsia fondurilor europee 2014-2020, in lipsa carora tara risca sa se aleaga cu suspendarea fondurilor europene. "Romania a…

- Procurorul general al Spaniei, Jose Manuel Maza, cel care a initiat urmarirea penala impotriva separatistilor catalani cu liderul Carles Puigdemont in frunte, a decedat subit, sambata, la Buenos Aires, a comunicat parchetul spaniol. Jose Manuel Maza a decedat intr-un spital din capitala argentiniana,…

- Presedintele ICCJ: Oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat alt proiect al Legilor justitiei. Suntem mintiti? Presedintele ICCJ, judecatorul Cristina Tarcea, a spus, joi, in cadrul sedintei de plen a CSM, ca a aflat recent ca oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat alt proiect al Legilor justitiei…

- Reprezentantii procurorilor, cat si ai judecatorilor, intruniti in adunari generale, au cerut CSM emiterea unui aviz negativ si ”respingerea in bloc” a proiectelor de modificare a legilor justitiei intrucat ”contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate si stabilitate in sistemul judiciar…

- Asociatia Procurorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistrafurii avizarea negativa a noului proiect de modificare a legilor Justitiei, aratand, intr-un punct de vedere transmis marti CSM, ca aceste propuneri legislative "modifica substantial arhitectura sistemului judiciar si pot afecta…

- ”In vederea indeplinirii cerintelor hotararii pilot a CEDO, este propunerea de preluare a doua unitati militare de pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau, unitati militare aflate in administrarea MApN. Este o suprafata de teren foarte generoasa, are cladiri care sunt solide, bune de folosit pentru…