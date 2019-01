Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Crețu a confirmat, vineri seara, ca va candida la europarlamentare, menționand ca a primit o singura propunere, cea din partea Pro Romania, partidul inființat de fostul premier Victor Ponta.„Da. Cand ne-am intalnit ultima oara, am spus ca ma voi gandi. Aveam și ideea…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat vineri ca va candida la alegerile europarlamentare, iar deocamdata are oferta de la partidul lui Victor Ponta de a candida pe listele Pro Romania. "Da (voi candida - n.r.). (...) De 12 ani sunt la Bruxelles, am inceput ca observator, dupa aceea…

- Comisarul european Corina Cretu a confirmat, vineri seara, ca va candida la europarlamentare, mentionand ca a primit o singura propunere, cea din partea Pro Romania, partidul infiintat de fostul premier Victor Ponta.

- Comisarul european Corina Crețu vorbește despre viitorul sau politic și a explicat ca la inceputul anului viitor va face anunțul despre o eventuala candidatura. Crețu lasa foarte clar de ințeles ca nu-și mai vede un viitor politic in PSD, in schimb il lauda pe Victor Ponta și recunoaște ca a discutat…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat ca e in continuare membru PSD, chiar daca unii lideri ai social-democratilor neaga acest lucru, dar si despre faptul ca a Victor Ponta a vorbit cu ea, incercand sa o convinga sa candideze la europarlamentare pe lista Pro Romania.

- Ipoteza incendiara in plin scandal dintre PSD și Corina Crețu.Comisarul european ar urma sa paraseasca formațiunea social - democrata pentru a se alatura partidului Pro Romania, inființat de fostul premier Victor Ponta, susțin surse Romania TV. Mai mult, susțin sursele citate, Crețu se pregatește…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, spune ca este în continuare membru PSD si precizeaza ca în 2014 a condus lista de candidati la europarlamentare a formatiunii social-democrate."Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, precizeaza ca este in continuare membru PSD si reaminteste ca in 2014 a condus lista de candidati la europarlamentare a formatiunii social-democrate. "Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu care am impartit ani…