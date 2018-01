Stiri pe aceeasi tema

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania. "Inca de la prima intalnire cu ministrii, cea de ieri seara,…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti ca, in cazul in care nu se vor face "eforturi majore", Romania risca sa piarda anul acesta fonduri europene importante. Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din…

- "Din pacate, pentru autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si constructia liniei de metrou M6 Gara de Nord - Otopeni si constructia celor trei spitale regionale - (...) Cluj, Iasi, Craiova -, exista intarzieri. In cel mult o luna de zile, voi analiza impreuna cu ministrii de resort amploarea…

- Comisarul european Corina Crețu a avut o intrevedere cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria pentru a discuta tematica fondurilor europene. Comisarul a felicitat-o pe Viorica Dancila, noul prim-ministru al Guvernului Romaniei și a reafirmat deschiderea Comisiei Europene pentru a ajuta Romania…

- Comisarul european pentru Politici Regionale confirma ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene în funcție de respectarea principiilor statului de drept, însa dupa 2020.

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Presa internationala scrie despre noul cabinet de la Bucuresti. In timp ce unele publicatii noteaza ca in componenta acestuia se afla un ministru pe care DNA vrea sa-l ancheteze - Rovana Plumb, altele noteaza ca este pentru prima data cand Romania are o femeie premier, informeaza Digi24.Reuters…

- Investirea noului Guvern, cel condus de Viorica Dancila, a starnit numeroase controverse. De la balbele și momentele unor jenante din audierile din Comisiile de Specialitate ale Parlamentului pana la diversele informații aparute in spațiul public. La randul sau, fostul președinte Traian Basescu nu este…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- "Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta nu inseamna ca sunt de acord cu dumnealui. Nu poate sa spuna ca oamenii nu traiesc mai bine, traiesc mai bine, puterea de cumparare a crescut, salariile au crescut, nu poate sa spuna ca au scazut. Dar, pana la urma realitatea e una…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului social si la o stare…

- Votul pentru Guvernul Dancila si pentru programul de guvernare s-a incheiat. Cabinet PSD-ALDE a primit votul majoritatii. Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul sau, vointa politica a coalitiei majoritare din Parlament,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- Ministrii din Guvernul Dancila, al treilea Executiv PSD-ALDE de la alegerile parlamentare de acum doi ani, sunt audiati in comisiile Parlamentului. De la ora 15:00, este convocat plenul reunit pentru investirea Guvernului. Noul Guvern este condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania.…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Semnal de alarma de la Bruxelles. Romania va ajunge pe lista neagra alaturi de Polonia pentru ca pune in pericol independenta Justitiei. Cel putin asa sustin jurnalistii publicatiei EUObserver.

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan sustine ca Romania risca sa piarda din fondurile europene alocate in cazul in care guvernarea PSD-ALDE va continua sa modifice legislatia din domeniul Justitiei. Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si Frans Timmermans,…

- In ciuda faptului ca Mihai Tudose nu mai este premier, președintele UDMR, Kelemen Hunor, ramane nemulțumit. Totul in condițiile in care UDMR nu s-a hotarat daca va pastra colaborarea parlamentara cu coaliția majoritara. Nici daca va vota sau nu Guvernul Dancila. Kelemen așteapta ca liderii…

- Cezar Laurentiu Cioc, psihologul Libertatea, a analizat la Interviurile Libertatea LIVE decizia majoritații parlamentare de a numi o femeie in funcția de prim-ministru. Cezar Laurentiu Cioc spune ca Viorica Dancila nu este o persoana cu abilitați de leadership, dar ca „se face un pas mare in Romania,…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei, exprimandu-si speranta intr-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana. "Salut decizia presedintelui…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- Comisarul european Corina Cretu sprijina investitiile in Romania Comisarul european Corina Cretu a aprobat investitii de peste 57 de milioane de euro pentru îmbunatatirea retelei de alimentare cu apa potabila în judetul Caras-Severin. Potrivit unui comunicat de presa, este…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Scorul dintre cei doi pe internet este naucitor. Dacian Cioloș îl calca literalmente în picioare pe Ludovic Orban. În ceea ce priveste numarul de afișari. În ceea ce privește numarul de like-uri. Dar și de distribuiri. Ceea ce este straniu e ca mesajele celor doi sunt de același…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a României, precizând totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica". "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent…

- Reducerea birocratiei este o prioritate absoluta, a afirmat luni, la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu, precizand ca, de multe ori, a fost ingrozita de ce a vazut in Romania din acest punct de vedere. "Cred ca in privinta procedurilor Romania isi complica singura existenta.…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a Romaniei, precizand totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica". "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent cu care a demarat exercitiul financiar,…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, ca Romania trebuie sa reduca birocratia in privinta absorbtiei fondurilor europene, Comisia Europeana primind din partea altor tari solicitari online, in timp ce din partea autoritatilor de la Bucuresti vin cereri ”cu zeci de mii de pagini parafate”.…

- Dupa ce oficialii Companiei de Apa Arieș SA au anunțat ca luni se va semna, la Palatul Victoria in București, proiectul cu finanțare europeana in valoare de circa 160 de milioane de euro, cel mai mare proiect european care a fost vreodata in zona noastra, mesajele pozitive au inceput sa ”curga”. Read…

- Dumitru Costin, secretarul general al AFAN (Sindicatul fotbalistilor din Romania) a participat zilele acestea la Comitetul sectorial pentru fotbal care a avut loc la Comisia Europeana de la Bruxelles din Belgia. La aceasta intalnire au participat mai mulți reprezenți de la UEFA, dar și trimișii celor…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat doua noi proiecte de investiții in Romania, in domeniul transportului rutier și, respectiv, al infrastructurii de apa. Intr-un comunicat de presa se precizeaza ca „aproape 176 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in infrastructura de gestionare…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat doua noi proiecte de investiții in Romania, in domeniul transportului rutier și, respectiv, al infrastructurii de apa, primul vizand un drum rutier ce traverseaza județul Arad. Peste 76 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala vor fi investite…

- Judetul Vrancea va primi aproape 176 milioane de euro din Fondul European de coeziune pentru lucrari in infrastructura de gestionare si distributie a apei in diferite orase din judet, a anuntat comisarul european Corina Cretu. Presedintele Consiliului judetean Vrancea este Marian Oprisan,…

- Romania are la dispozitie peste cinci miliarde de euro România are la dispozitie peste cinci miliarde de euro în cadrul programului Infrastructura Mare, iar pentru a absorbi eficient aceasta suma este nevoie de o planificare realista, de o pregatire amanuntita si de o implementare…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, l-a primit miercuri, 22 noiembrie, la Bruxelles pe ministrul transporturilor din Romania, Felix Stroe, pentru a discuta despre proiectele de transport și propunerile de proiecte din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020…

- „Cel mai mare pericol de depasire îl reprezinta deficitul bugetului consolidat situat la nivelul limita de 3% din PIB si care, conform prognozei Comisiei Europene, risca sa depaseasca acest nivel mergând spre 3,9% la anul, daca nu se iau masuri compensatorii”, a sustinut Lazea,…

- Economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat, luni, ca anumite criterii de aderare a Romaniei la zona euro, precum deficitul bugetar, inflatia si dobanzile, risca sa nu mai poata fi indeplinite de anul viitor. "Cel mai mare pericol de depasire il reprezinta deficitul…

- Cursa Tarom, anulata. O cursa Bruxelles-Bucuresti a fost anulata joi seara, dupa ce pasagerii au fost ținuți in avion timp de aproximativ o ora. In avion se aflau și ministrul Apararii, Mihai Fifor, comisarul european Corina Cretu, europarlamentarii Norica Nicolai, Viorica Dancila, Renate Weber si Maria…

- Initial, capitanul aeronavei Tarom a anuntat ca avionul are o problema care ar putea fi remediata "in 5 minute sau in 30 de minute", apoi a revenit, spunand ca problema nu a fost rezolvata si ca s-a cerut ajutorul companiei Lufthansa. Ulterior, dupa o ora si 15 minute de la momentul la care aeronava…

- Reprezentantii Guvernului si cei ai Asociatiei Municipiilor din Romania au convenit masuri pentru mentinerea bugetelor locale din 2018 cel putin la nivelul veniturilor din acest an, astfel incat modificarile Codului fiscal sa nu afecteze fondurile de functionare si de dezvoltare ale municipiilor.In…