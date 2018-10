Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul European pentru politica regionala a criticat dur luni, intr-o conferința la Bruxelles, lipsa proiectelor din partea puterii de la București și a avertizat public ca nu mai accepta „insultele din partea Guvernului Romaniei fața de munca” sa, scrie Hotnews. ...

- ”Este datoria mea ca si comisar european pentru politica regionala sa avertizez in toate statele membre, deci implicit si in Romania despre riscul pierderii sau dezangajarilor de fonduri si mai ales in domeniul infrastructurii, avand in vedere ca sunt lucrari complexe, care dureaza ani de zile, trebuie…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a spus, sambata, la Alba Iulia, ca in propunerea Comisiei pentru perioada 2021-2027 se afla o crestere de peste 10% pentru Romania, fata de fondurile de acum, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, se arata nemultumita de modul in care Romania atrage fonduri europene, in special pentru transporturi, si crede ca e necesara urgentarea demersurilor pentru finantarea a doua autostrazi care

- Comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, a declarat joi ca lucreaza indeaproape cu autoritatile pentru a face fata situatiei dificile in care se afla Romania din cauza pestei porcine africane, in conditiile in care 75% din porcii crescuti in gospodarii in Uniunea Europeana…

- Uniunea Europeana va aloca din fondurile de coeziune aproximativ 200 de milioane de euro pentru construirea tronsonului de autostrada cuprins intre Berettyoujfalu si Debrecen, s-a anuntat la Bruxelles. Potrivit anuntului facut de Comisia Europeana, prin aceasta investitie va fi accesibila autostrada…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, marti, la Bruxelles, o intrevedere cu comisarul european pentru Buget si Resurse Umane, Gunther Oettinger, care a acceptat invitatia adresata de premierul roman de a efectua, cat de curand, o vizita in Romania, se arata intr-un comunicat al Guvernului. Potrivit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, marti, la Bruxelles, o intrevedere cu comisarul european pentru Buget si Resurse Umane, Gunther Oettinger, care a acceptat invitatia adresata de premierul roman de a efectua, cat de curand, o vizita in Romania, se arata intr-un comunicat al Guvernului.…