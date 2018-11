Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Crețu a anunțat, pe Facebook, ca il va da in judecata pe secretarul PSD, Codrin Ștefaescu, pentru ca acesta i-ar fi adus acuzații false."Nu va ascund ca sunt foarte afectata de atacurile provenite din interiorul partidului caruia i-am dedicat 30 de ani din viata mea.…

- Comisarul european Corina Crețu și-a exprimat nemulțumirea fața de PSD și criticile din interiorul partidului la adresa sa. Intr-o postare pe Facebook, comisarul european a spus ca „merge pana la capat” cu un proces in care partidul și Codrin Ștefanescu vor trebui sa demonstreze ca „tradeaza interesele…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a lansat joi seara un atac la adresa comisarului european Corina Cretu, spunand despre aceasta ca „in momentul de fata, nu mai reprezinta interesele Romaniei” si nu mai are o pozitie pro-PSD. Stefanescu a mai precizat ca oficialul european este acum…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a lansat un atac extrem de dur la adresa comisarului european, Corina Crețu. El susține ca, in acest moment, Corina Crețu este dirijata de grupuri de interese de la Bruxelles și nu mai lucreaza in interesul Romaniei.”Nu am mai spus niciodata…

